أكبر أحجية صور مقطّعة في دبي.. إلى «غينيس»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، أنه حقق بنجاح رقماً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر أحجية صور مقطّعة في العالم من حيث المساحة، احتفالاً بـ«عام زايد».

وتتكون الأحجية الخشبية من أكثر من 12 ألف قطعة، تمثل بمجملها الشعار الرسمي للمبادرة الوطنية، وتمتد على مساحة تزيد على 6000 متر مربع في منطقة أبتاون دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «كان قائداً ذا بصيرة وإدراك فريد للأمور، وكان واثقاً وذا شخصية مؤثرة، وشجع على مواصلة السعي نحو التميز، واتخذ قرارات جريئة في مواجهة عدم اليقين، كما خلق إحساساً بالهدف الجماعي، وكان لديه فهم راسخ للتقدم من أجل شعبه».

وأضاف أن «قصة النمو الملحوظ في الإمارات الحديثة هي نتيجة مباشرة لرؤيته الطموحة للبلاد، وتصميمه الحازم على تحقيقها. إن (عام زايد) يمثل فرصة مهمة بالنسبة لنا جميعاً للتأمل في هذا الواقع، وإنني أثني على فريق العمل الذي يقف وراء هذه المبادرة للترويج لإرثه بهذه الطريقة المجدية. ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نأمل أن نكون قد أظهرنا من خلال تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي دعمنا للمشروع الوطني، وامتناننا لوالد الأمة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وجرى الكشف عن هذه الأحجية خلال حفل أقيم بحضور نخبة من الشخصيات التي اجتمعت لوضع القطع الأخيرة من الأحجية في مكانها.

وتماشياً مع التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالاستدامة، ستتم إعادة تدوير جميع قطع الأحجية بعد الانتهاء من المشروع، تحت إشراف بلدية دبي.

وقال كيفن سوذام، المحكّم الرسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية: «أصبحت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مشهورتين بتحطيم الأرقام القياسية، كما أنهما تعملان باستمرار على رفع المستوى بطرق جديدة ومثيرة. إن الرقم القياسي ليس إبداعياً فحسب، بل إنه أيضاً يعكس بشكل فريد من نوعه اعتزاز البلاد بالأب المؤسس الملهم. ونود أن نهنئ مركز دبي للسلع المتعددة على هذا الإنجاز».

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر أحجية للصور المقطعة، وفقاً لموسوعة غينيس، يبلغ 5428.8 متراً مربعاً (58,435.1 قدماً مربعة)، صممتها شركة شرق آسيا العظمى للمساحين والاستشاريين المحدودة، وتم تجميعها في مطار كاي تاك السابق في هونغ كونغ، بتاريخ الثالث من نوفمبر 2002.