قصور بافاريّة تنضم إلى «اليونسكو»

أضيفت قصور ملكية خلابة في ولاية بافاريا الألمانية، وهي نويشفانشتاين وهيرينكيمزي وليندرهوف، إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويأتي القرار، الذي اتخذته لجنة التراث العالمي التابعة لـ«اليونسكو» خلال دورتها الـ47 في باريس، اعترافاً بالأهمية المعمارية والثقافية لقصور الملك لودفيغ الثاني التي تعود إلى القرن الـ19.

وبدأت أعمال البناء في نويشفانشتاين في 1869، لكن المشروع لم يكتمل، وتوقفت أعمال البناء عندما توفي الملك البافاري في 1886، وتُعد القلعة الآن من أكثر المواقع السياحية شعبية في ألمانيا، إذ تستقبل نحو 1.4 مليون زائر سنوياً، وألهمت القلعة شعار قلعة ديزني، بعد أن زارها والت ديزني في خمسينات القرن الماضي.

ووصف رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، التصنيف بأنه «وسام عالمي»، واصفاً نويشفانشتاين بأنها «معلم بافاريا بامتياز، وبالنسبة لقلاعنا الخلابة، فإن تلك حكاية خرافية تتحقق».

وذكر أن نويشفانشتاين تجمع بين الفن والثقافة، مضيفاً: «عند رؤية القلعة قد يفكر بعض الناس في جميع أنحاء العالم في ديزني، لكن نويشفانشتاين هي القلعة الأصلية من بافاريا وستظل كذلك».