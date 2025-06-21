الشارقة تشارك تجربتها كعاصمة عالمية للكتاب في «ريو الدولي 2025»

بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، قدّمت إمارة الشارقة مشروعها الثقافي والحضاري أمام جمهور «معرض ريو الدولي للكتاب 2025»، خلال مشاركتها في فعاليات دورة عام 2025، حيث عرفت جمهور المعرض، بالحركة الأدبية الإماراتية والعربية المعاصرة، وترجمت مختارات من المؤلفات الإماراتية للغة البرتغالية، مجسدة تطور المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث، الذي يعد الأضخم على مستوى صناعة الكتاب في أميركا اللاتينية، في سياق احتفاء البرازيل بالعواصم العالمية للكتاب، بعد اختيار ريو دي جانيرو لحمل اللقب لعام 2025، وهو اللقب الذي كانت الشارقة قد نالته في عام 2019، تقديراً لمكانتها العالمية في دعم الثقافة وصناعة الكتاب.

واستعرضت الهيئة عبر جناحها المشارك راهن الحراك الثقافي الإماراتي والعربي، وأبرز ملامحه على مستوى صناعة المعرفة والأدب والنشر، حيث شاركت في سلسلة جلسات حوارية وعقدت لقاءات مع ناشرين ومترجمين وممثلي مؤسسات ثقافية، بهدف دعم التبادل المعرفي، وفتح آفاق جديدة لترجمة الأعمال من العربية وإليها، ووجهت الهيئة دعوة إلى الفاعلين في قطاع النشر للمشاركة في البرامج الدولية التي تنظمها الشارقة على مدار العام، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومؤتمر الناشرين، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر المكتبات وغيرها من الفعاليات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «إن حضور الشارقة في ريو تأكيد لمركزية الثقافة العربية والإماراتية على خريطة صناعة المعرفة في العالم، فنحن اليوم لا ننقل الهوية الإماراتية وحسب، وإنما نفتح حواراً حياً بين أميركا اللاتينية بكامل تاريخها المعرفي والثقافي العريق، والثقافة العربية بكامل تجلياتها على مستوى الفكر والأدب والفن والإبداع».