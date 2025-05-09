9000 «درون» تضيء سماء ياس احتفاءً بـ «ديزني أبوظبي»

شهدت أبوظبي أمسية احتفالية استثنائية بالإعلان الرسمي عن خطط إنشاء أول عالم ومنتجع ترفيهي يحمل علامة «ديزني» التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك خلال عرض مبهر باستخدام 9000 طائرة «درون»، الأضخم بالمنطقة، أعقبه عرض مميز للألعاب النارية، وتخلل الحفل، الذي أُقيم في «ياس لينكس»، عرض حياً قدّمه عازف البيانو العالمي لانغ لانغ، إلى جانب المغني الإماراتي الشهير، راشد النعيمي، ونجمة مسرح ويست إند، كيري إليس، والفنانة الكلاسيكية المتألقة، سونيا بالسارا.

واستقطبت الاحتفالات نخبة من النجوم العالميين، من بينهم تايريس جيبسون، ونعومي كامبل، ونانسي عجرم، وكيارا فيراجني، وإد ويستويك، إلى جانب كبار الشخصيات ورواد صناعة الترفيه وممثلي كبرى شركات الإعلام، الذين اجتمعوا ليشهدوا لحظة الإعلان عن فصل جديد يُمثّل تحولاً نوعياً في مسيرة علامة ديزني، وفي تطور جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه.

واحتفاءً بالإعلان عن المشروع الجديد، شهدت معالم بارزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وفي مقدمتها برج خليفة في دبي، والمقر الرئيس لشركة الدار في أبوظبي، عروضاً ضوئية مبهرة مستوحاة من عالم ديزني، كما تلألأت المباني الأيقونية في أبوظبي باللون الأزرق، في لحظة رمزية تجسّد انطلاق فصل غير مسبوق في مسيرة الترفيه والسياحة في المنطقة.