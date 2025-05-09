وفد ثقافي روسي رفيع يزور مكتبة محمد بن راشد

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً ثقافياً حكومياً رفيع المستوى من روسيا الاتحادية، برئاسة السكرتير العام ونائب وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، جانا أليكسييفا، وحضور مدير مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، ماريا فيدينيابينا، وذلك ضمن زيارة رسمية للتعرف إلى مرافقها وخدماتها وتجربتها الرائدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، حيث استهل اللقاء بالترحيب بالوفد، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، والحضور الفاعل للجالية الروسية في دبي، كما أكد حرص المكتبة على توفير ركن خاص للكتب باللغة الروسية، إضافة إلى عرض مقتنيات نادرة من أعمال الأدباء الروس، مثل دوستويفسكي وبوشكين، ضمن معرض الذخائر.

وأكد المر، خلال اللقاء، رغبة المكتبة في إثراء محتواها من الأدب الروسي، لاسيما في مجالات الفنون، والعمارة، والموسيقى، والسينما، في ظل ما تمتلكه روسيا من إرث ثقافي غني، وريادة في هذه المجالات، كما تطرّق إلى جهود دولة الإمارات في دعم الثقافة من خلال مشروعات نوعية، مثل متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

وأشادت نائب وزير الثقافة لروسيا الاتحادية بالمستوى الثقافي الراقي الذي لمسته في دولة الإمارات، خصوصاً في متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف المستقبل بإمارة دبي. وأكدت رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع مكتبة محمد بن راشد، لاسيما في ظل وجود أكثر من 42 ألف مكتبة في روسيا، تضم مجموعات واسعة من الكتب النادرة، وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم خدمات ثقافية متقدمة للمجتمع، مشيرة إلى أهمية التعاون في تنظيم معارض ثقافية مشتركة بين الدول.

و أكدت مديرة مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، ماريا فيدينيابينا، الدور الحيوي الذي تؤديه مكتبات الأطفال في روسيا، حيث خصصت نحو 300 مكتبة من أصل 42 ألفاً للأطفال، والتي يعمل فيها مختصون في علم النفس، ومؤهلون لتقديم تجربة تعليمية وتربوية شاملة تلبي احتياجات الأطفال بمختلف فئاتهم، مشيدة بمكتبة الأطفال في مكتبة محمد بن راشد، وما تحتويه من كتب ومعرفة وتقنيات ومساحات ترفيهية للأطفال.

وأشارت إلى اهتمام القيادة الروسية بتعريف العالم بالإرث الثقافي الروسي، مؤكدة أهمية دور المكتبات في ترسيخ القيم والتقاليد لدى الأجيال الناشئة. كما أشارت إلى التعاون الذي يجري بين روسيا وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على الموروث الإماراتي في روسيا الاتحادية.