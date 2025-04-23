فرقة ميتاليكا تغني في أبوظبي

من المقرر أن تُحيي فرقة ميتاليكا العالمية حفلاً، في السادس من ديسمبر المقبل، في «الاتحاد بارك»، ضمن فعاليات «يا سلام» الحصرية لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتتميّز فرقة ميتاليكا، التي يتابعها الملايين من عشاق الموسيقى حول العالم، بأدائها المميّز وحضورها، وستقدم مجموعة من أبرز أغانيها التي تحظى بشهرة عالمية ضمن حفلات «يا سلام»، التي تستمر على مدار أربعة أيام.

ويستعد الفريق الغنائي، الذي سجل اسمه في قاعة مشاهير الروك آند رول، لتقديم حفل في جزيرة ياس، ليمنح الجمهور الحاضر تجربة موسيقية مُبهجة خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتأسست فرقة ميتاليكا عام 1981 على يد المغني وعازف الغيتار جيمس هيتفيلد، وعازف الطبول لارس أولريخ، كما يضم الفريق عازف الغيتار كيرك هاميت، وعازف البايس غيتار روبرت تروخيلو، وأصبحت واحدة من أكثر فرق الروك تأثيراً ونجاحاً في التاريخ، إذ حققت مبيعات قاربت 125 مليون ألبوم في أنحاء العالم، وسجلت أغانيها أكثر من 17 مليار بث تدفقي، وأمتعت الملايين من جمهورها العالمي بحفلاتها التي أحيتها، كما أن أكثر من 1.3 مليون شخص من هؤلاء المستمعين ينتمون إلى نادي المعجبين بها.