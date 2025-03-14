الخليج يودّع صاحب «بس يا بحر».. عبدالرحمن الصالح

نعت الأوساط الثقافية الخليجية الفنان والكاتب الإماراتي، عبدالرحمن الصالح، أحد أبرز رواد السينما الخليجية، الذي توفي في أبوظبي، أول من أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ نحو أسبوع، دخل على أثرها وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات أبوظبي.

وأعرب مثقفون من الإمارات وأرجاء الخليج العربي عن حزنهم لهذه الخسارة الكبيرة، مستذكرين ما قدمه للفن في منطقة الخليج من أعمال تعد إرثاً ثقافياً فريداً، سيظل باقياً في ذاكرة المجتمع، من أبرزه كتابة أول فيلم خليجي روائي طويل، وهو فيلم «بس يا بحر»، الذي أخرجه الراحل خالد الصديق، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

رواد السينما الخليجية

ونعى رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، الفقيد عبر منشور على حسابه على منصة «إكس»، قال فيه: «انتقل إلى رحمة الله الأديب والكاتب الإماراتي القدير عبدالرحمن الصالح الحمادي، مؤلف (بس يا بحر)، أول فيلم كويتي خليجي، ومسلسل (حبابة)، وهو من رواد السينما الخليجية والمسرح والإذاعة والتلفزيون، رحم الله (بوفهد) فقيدنا جميعاً، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرته الكريمة».

علامات مهمة

وتقدمت الإعلامية والمخرجة الإماراتية، الدكتورة حصة لوتاه، بالعزاء في الفقيد بمنشور عبر حسابها على «إكس»، قالت فيه: «وصلني قبل قليل نبأ وفاة الأخ عبدالرحمن الصالح، الكاتب والسيناريست الذي اشتغل على سيناريو أول فيلم خليجي، وهو فيلم (بس يا بحر)، كما اشتغل على مسلسل (حبابة)، ويعتبر من العلامات المهمة في تاريخ السينما والتلفزيون الخليجي.. غفر الله لـ(بوفهد) وتقبله بقبول حسن، وخالص العزاء لأسرته الكريمة».

ونعى مجلس إدارة جمعية المسرحيين في الإمارات الفقيد، وكذلك نعته مؤسسة العويس الثقافية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور جاء فيه: «الأديب والكاتب الإماراتي القدير عبدالرحمن الصالح الحمادي مؤلف (بس يا بحر) في ذمة الله».

وشارك في نعي الفقيد الراحل، الإعلامي يعقوب الروسي، عبر منشور على حسابه على «إكس»، قال فيه: «فقدت الساحة الإعلامية والأدبية الإماراتية أحد أبنائها المخلصين، الأديب والكاتب المسرحي والسينمائي والإذاعي عبدالرحمن الصالح الحمادي، من أبرز مؤلفي الأعمال الفنية في المنطقة، مؤلف أول فيلم كويتي (بس يا بحر)، والمسلسل الكويتي الشهير (حبابة)، والعديد من الأعمال المسرحية والإذاعية».

ويعد الكاتب عبدالرحمن الصالح من رواد الفن الخليجي، حيث كتب قصة الفيلم الكويتي «بس يا بحر» من إخراج خالد الصديق الذي تم إنتاجه عام 1972، ومسلسل «حبابة»، والعديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية الشهيرة في الكويت، إضافة إلى ريادته في الفنون الأخرى، مثل المسرح والإذاعة والتلفزيون، وعمل عبدالرحمن في بداياته صحافياً، ثم مؤلفاً درامياً ومعداً للبرامج في إذاعة وتلفزيون الكويت، بعدها انضمّ إلى فرقة مسرح الخليج العربي، وبعد عودته إلى الإمارات شغل منصب مدير المركز الثقافي التابع لحكومة الشارقة، ومدير المراكز الثقافية التابعة للحكومة الاتحادية، وكذلك عمل مديراً في وزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وكتب الكثير من المسرحيات من بينها «دوائر الخرس»، و«القصة التي لم تسردها شهرزاد» التي عرضت في المهرجان المسرحي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.

جوائز عالمية

حصد فيلم «بس يا بحر» العديد من الجوائز العربية والعالمية، فكان أول فيلم كويتي يرشح للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن الدورة الـ45 لجوائز الأوسكار، إلا أنه لم يدرج ضمن قائمة الأفلام الخمسة المتنافسة. أيضاً حصل على الجائزة الأولى في مهرجان دمشق السينمائي 1972، وجائزة الشرف في مهرجان طهران الدولي في العام نفسه، وجائزة النقاد الدوليين، وجائزة الاختيار «الأسد الفضي» مهرجان فينيسيا الدولي 1972.

سلطان العميمي:

• الأديب والكاتب الإماراتي الراحل من رواد السينما الخليجية والمسرح والإذاعة والتلفزيون.

حصة لوتاه:

• عبدالرحمن الصالح الحمادي من العلامات المهمة في تاريخ السينما والتلفزيون الخليجي.