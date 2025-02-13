«الفجيرة للثقافة» تطلق مهرجان «تيفان لوّل»

تطلق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام النسخة الرابعة من مهرجان «تيفان لوّل» التراثي الشعبي، الذي يقام في القرية التراثية بمدينة دبا الفجيرة، من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ناصر محمد اليماحي: «الهيئة معنية بترسيخ الثقافة التراثية الشعبية وقيمها الأصيلة والحفاظ عليها في نفوس النشء، باعتبار أن العادات والتقاليد هي الجذور والأساس الذي تُشيّد عليه الحضارات، وهذه هي النسخة الرابعة للمهرجان، وقد تم تغيير الاسم من (مال أول) إلى (تيفان لوّل) بهدف الحفاظ على المفردة العامية الشعبية للمنطقة، ومن ثمّ الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الشعبي من الاندثار».

ولفت اليماحي إلى أن جميع فعاليات المهرجان ستقام بالقرية التراثية التي تم تشييدها خصيصاً من قبل الهيئة، بجوار مصلى العيد بمدينة دبا الفجيرة، وذلك لمواكبة الحدث بكل تفاصيله، وهي تجسّد جميع البيئات الجبلية والبدوية والبحرية لمجتمع الفجيرة القديم والدولة بشكل عام، خصوصاً حقبة الستينات إلى نهاية الثمانينات من القرن المنصرم.

وذكر المدير التنفيذي للهيئة أن هذه الدورة من المهرجان سيتم التركيز فيها بشكل أساسي على المفردات الشعبية للبيئات المختلفة في الفجيرة والمنطقة، بهدف الحفاظ على اللهجة العامية وتأمينها وتنقيتها من كل الكلمات والألفاظ الهجينة والدخيلة عليها.

وسيقدم المهرجان في نسخته الرابعة العديد من الفعاليات التراثية المتميّزة، التي تضم الحِرف التقليدية والمهن القديمة والأكلات الشعبية، كما ستكون هناك مشاركات عديدة من جمعيات محلية تراثية وشعبية، وسيتم الاحتفال خلال المهرجان بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، إضافة إلى فعاليات شعبية عديدة، كما سيتم تقديم «بيت الروع» المستوحى من الخراريف الشعبية الإماراتية القديمة.