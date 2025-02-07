مزرعة لآلئ السويدي.. سياحة خضراء تستعيد ذكريات «صيد اللؤلؤ»

على الرغم من مرور عقود عدة على توقف صيد اللؤلؤ بالطرق التقليدية التي عرفها أبناء الإمارات، وعُرفت في منطقة الخليج منذ أكثر من 4000 سنة، فإن المواطن عبدالله السويدي استطاع الحفاظ على أصالة هذه الحرفة العريقة، عبر إنشاء وإبداع مزرعة لؤلؤ، هي الوحيدة من نوعها في المنطقة والعالم التي يتم فيها تكثير واستزراع المحار بشكل طبيعي، ويتيح للزوار فرصة فريدة للتعمق في تراث الغوص على اللؤلؤ، ومعرفة أهميته التاريخية، والاستمتاع بكنوز الطبيعة لخور الرمس الهادئ والبيئة المحيطة به.

تأسست مزرعة لآلئ السويدي منذ عام 2005، وتقع في منطقة الرمس على بعد نحو 12 كيلومتراً من رأس الخيمة، وأنشأها عبدالله السويدي الذي يحلو له أن يصف نفسه بأنه «الأخير في سلسلة طويلة من غواصي اللؤلؤ الأصليين، الذين يعود تاريخهم إلى أجيال سابقة»، وينحدر من أسرة عريقة ارتبط اسمها بصيد اللؤلؤ قديماً، منذ القرنين الـ12 والـ13، حيث كان جده من آخر الغواصين النشطين في الإمارات.

ويقول السويدي: «بعد أن أصبح الغوص على اللؤلؤ أثراً بعد عين، وخوفاً من تلاشي القيمة التاريخية للؤلؤ وذكرياته الجميلة، ولأن مواصفات مياه الخليج تحسن الإنتاج.. كل ذلك كان كافياً لتحريك الفكرة في ذهني وتطويرها، وإنشاء أول وأكبر مزرعة لإنتاج اللؤلؤ في مياه الخليج العربي».

وتحتفي حملة «أجمل شتاء في العالم» - في نسختها الخامسة، التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة - بالتجارب والوجهات السياحية الزراعية الناجحة، والتركيز عليها، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشروعات الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

وتتيح مزرعة لآلئ السويدي فرصة للاستمتاع بإحدى أكثر التجارب السياحية والثقافية، من خلال التعرّف إلى كنوز اللؤلؤ التراثية في مزرعة اللؤلؤ الواقعة على سفوح سلسلة جبال الحجر، حيث تستفيد بحيرة المزرعة من مياه الأمطار العذبة التي تنحدر من جبال الحجر، ما يجعلها المكان الأمثل لنمو اللآلئ وازدهارها، وتقدّم المزرعة للوفود السياحية تجربة فريدة متنوعة بين الاستفادة العملية ومشاهدة مراحل زراعة واستخراج أجود أنواع اللؤلؤ العربي، إضافة إلى الاستجمام في المناطق المخصصة على المنصة البحرية، ضمن برنامج المحاكاة الطبيعية لحياة الأجداد، وسط إطلالة خلابة على الجبال الشاهقة ومزارع النخيل، مع إتاحة الفرصة لركوب قارب صيد تقليدي للوصول إلى المزرعة العائمة، والانطلاق في جولة برفقة مرشد مختص، كما يمكن استكشاف تاريخ صيد اللؤلؤ في المنطقة والتعرّف إلى الأهمية التاريخية لصيد اللؤلؤ، والاطلاع عن كثب على حياة غواصي اللؤلؤ، وزراعته وعملية حصاده.

وقديماً اعتمد أهل الإمارات على صيد اللؤلؤ وتجارته اعتماداً كبيراً، إذ كانت هذه التجارة تعد عصب الحياة بالنسبة لهم، كما عمل في هذه التجارة الآلاف من سكان الدولة في جميع إماراتها، لكن مع ظهور النفط تضاءلت صناعة اللؤلؤ إلى أن انتهت كلياً بعد ذلك، وتوقفت منذ نحو 30 عاماً.

. استجمام في المناطق المخصصة على المنصة البحرية، ضمن برنامج المحاكاة الطبيعية لحياة الأجداد.

. مزرعة لآلئ السويدي تأسست عام 2005، وتقع بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.