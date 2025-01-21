«فزاع للرماية بالسكتون» تجتذب 2000 متسابق

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة واسعة لأكثر من 2000 متسابق من الجنسين من داخل الإمارات وخارجها، وتنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

وشهد مراسم افتتاح البطولة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العميد «م» محمد عبيد المهيري، ومدير إدارة بطولات فزاع، راشد حارب الخاصوني.

وجاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير، وتتواصل المنافسات حتى السبت المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزات في فئة السيدات والناشئات، وتنافست راميات دولة الإمارات وسلطنة عُمان على المراكز الثلاثة الأولى، إذ نجحت العُمانية هند خميس المقبالية في الحصول على المركز الأول بفئة السيدات بعدما حققت العلامة 79 إضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» خمس مرات، وجاءت في المركز الثاني الإماراتية عائشة سيف الدرعي بـ78 والعلامة «إكس» مرتين، وفي المركز الثالث العُمانية غسية أحمد الدرعي بالعلامة 78 والعلامة «إكس» مرتين مكرر.

وفي منافسات الناشئات، جاءت سلطنة عُمان في المركز الأول من خلال بلقيس سالم المعمري بالعلامة 75 والعلامة «إكس» أربع مرات، تلتها في المركز الثاني الإماراتية بينة خالد المنهالي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» مرتين، وفي المركز الثالث العُمانية بلقيس سالم الدرعية بالعلامة 74 والعلامة «إكس» مرتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن «البطولة، التي تجمع أبطال الرماية من مختلف الأعمار، تسهم في تجسيد روح التنافس الشريف وتعزيز مهارات الرماية عند عيال البلاد وإخوانهم من دول الخليج العربي، وتُعدّ مناسبة مهمة للاحتفاء بالرياضات التراثية التي تمثل جزءاً من تاريخنا العريق».

وأضاف: «نحرص في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعم وتشجيع الرماة على صقل مهاراتهم وإبراز قدراتهم في مجال الرماية، بما يتماشى مع رؤية القيادة في الحفاظ على التراث الوطني ودعمه. كما نؤكد أن هذه البطولة ستبقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون بين المشاركين، سواء من داخل الدولة أو من الدول الشقيقة».

وتابع بن دلموك: «نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذه البطولة، ونتطلع إلى أن تكون هذه النسخة من البطولة إضافة جديدة لمسيرة التفوق والتميز التي تقدمها بطولات فزاع».

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن الأرقام القياسية المسجلة في نسخة هذا العام على صعيد المشاركة، أو تلك المحققة في ميدان الرماية تأتي لتبرهن على النجاحات التي تحققها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة.

وأضاف: «تحظى بطولة فزاع للرماية بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والخليجي لالتزامها بأعلى المعايير من ناحية التنظيم والتحكيم، إذ يتم استخدام أحدث التقنيات والوسائل لظهور البطولة بالشكل الذي يليق بالاسم الذي تحمله، وهو الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة».

عبدالله بن دلموك:

. البطولة تسهم في تجسيد روح التنافس الشريف، وتعزيز مهارات الرماية عند عيال البلاد وإخوانهم الخليجيين.

. بطولة فزاع للرماية تحظى بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والخليجي لالتزامها بأعلى المعايير.