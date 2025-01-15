رحلة من الصحراء إلى الفضاء.. في مهرجان الشيخ زايد

خصص الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصة «ذاكرة الوطن»، التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد 2025، ركناً خاصاً لاهتمام دولة الإمارات بالفضاء، وحمل الركن شعار «من الصحراء إلى الفضاء».

ويستعرض هذا الركن اهتمام الدولة بالفضاء، الذي لم يعد ركناً هامشياً في حياة الأمم، إذ دخلت الإمارات ميدان استكشاف الفضاء الخارجي رسمياً عام 2014.

ويبرهن هذا الركن على أن الإمارات قد روّضت المستحيل بما حققته من إنجازات كبيرة تصبّ في مصلحة الوطن، ففي عام 1976 استقبل المؤسِّس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وقد أثنى حينذاك على إنجاز كبير حققه الإنسان حين وطئت قدماه سطح القمر.

ويوثق ركن «من الصحراء إلى الفضاء» دور القيادة وخطتها لارتياد الفضاء من خلال خطة بناء القمر الاصطناعي «خليفة سات»، ليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص يطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر المنافسة في مجال علوم الفضاء وارتيادها، ثم إطلاق مسبار «الأمل» لاستكشاف الفضاء، كما سجلت الإمارات إنجازاً تاريخياً بوصول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، وبرحلة الدكتور سلطان النيادي إلى الفضاء، التي استمرت ستة أشهر تضمنت تجارب علمية رائدة.

ومن أبرز اللوحات التي تقدمها الشاشات الكبيرة التي تحتل الواجهات الثلاث للقاعة، ما كُتب عن الشيخ زايد بأنه ولد من قلب الصحراء، لكن رؤيته هي التي رسمت مستقبل الإمارات، إذ رأى ما وراء الأفق، وحلم بوطن متحد، لم يكن ما حققه من إنجازات قط نتاج القوة، بل كان نتيجة الحكمة والإصرار، ومن خلال دعمه المستمر، كان الشيخ زايد يضع الأسس لأمة حديثة، مؤمناً بأن الماضي هو حجر الأساس لمستقبل مزدهر.

وتستعرض قاعة «ذاكرة الوطن» المحاطة بالشاشات جوانب من حياة الصحراء وأثرها الكبير في شخصية الشيخ زايد، وانطلاقته منها ليؤسس دولة الإمارات التي صارت لها مكانتها المرموقة على خريطة العالم.

كما يوثق ركن «من الصحراء إلى الفضاء» جوانب من جهود القيادة التي سارت على نهج المؤسِّس الباني لتواصل مسيرته المظفرة حتى بلغت دولة الإمارات الفضاء وصارت لها مكانتها في السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي.

ويخصص الأرشيف ضمن الباقة التعليمية محاضرة بالمحتوى نفسه بعنوان «طموح زايد يعانق الفضاء».

. الركن يروي محطات نوعية من مسيرة الإمارات، وكيف روّضت المستحيل بما حققته من إنجازات كبيرة.