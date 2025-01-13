مهرجان الظفرة.. القوافل تتوافد على المحطة الختامية

انطلقت، أول من أمس، المحطة الختامية لمهرجان الظفرة في دورته الـ18 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياتها حتى 30 الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوافدت قوافل الإبل من الإمارات، ودول الخليج العربي، للدخول إلى «شبوك المبيت»، للمشاركة في أشواط سن الحقايق للإبل المحليات والمجاهيم «الشركاء، والشوط الرئيس تلاد لأبناء القبائل 1 (رمز)، والشوط الرئيس تلاد لأبناء القبائل 2 (رمز)، وشوط تلاد لأبناء القبائل 2»، استعداداً لعرضها على لجان التشبيه والتسنين والفرز، واللجنة الطبية ولجنة التحكيم، وخُصصت لكل شوط 10 جوائز بمجموع 60 جائزة، وسيتم الإعلان عن النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد.

ودخلت، صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط الحقايق للمحليات والمجاهيم، لأبناء القبائل (تلاد 3، وتلاد 4، وتلاد 5)، وتشهد أشواط الحقايق منافسات تمتد لنحو أربعة أيام، خصص لها 24 شوطاً (شوط إبل المحليات لأصحاب السمو الشيوخ، و10 أشواط للمحليات، و10 أشواط للمجاهيم، وشوطا المهجنات الأصايل، وشوط الوضح)، إضافة إلى شوط إبل المجاهيم، لأصحاب السمو الشيوخ (مفرودة - حقة).

كما شهد نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد انطلاق منافسات بطولة الرماية (بندقية السكتون 0.22)، التي تتواصل يومياً حتى ختام المهرجان، وهي مفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 16 عاماً، وخُصصت لها جوائز قيمة.

وشهد ميدان الفعاليات المصاحبة للمهرجان أول من أمس، الشوط الأول من تصفيات مسابقة «انسف القعود» التي تعد إحدى المسابقات التراثية في الإمارات ودول الخليج العربي، وأسفرت المنافسة عن تأهل متوكل محمد إبراهيم، وسالم عمر المنهالي، ومسفر صفيان المنهالي للشوط الختامي.

وتتكون المسابقة من أشواط تأهيلية، ويحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، وشوط ختامي في 26 الجاري يتأهل إليه من حققوا أقل وقت في نسف القعود بكل شوط، إذ يحصل كل فائز في الشوط الختامي على قعود وجائزة مالية، وانطلقت أيضاً، أول من أمس، الفعاليات والمسابقات التي يحتضنها سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان، إذ شهد انطلاق مسابقة التمور وتغليفها التي تجرى في خمسة أشواط لأصناف: الدباس والخلاص والشيشي والفرض وتغليف التمور، وتهدف مسابقة مزاينة التمور وتغليفها إلى إبراز جودة التمور الإماراتية وتعريف الزوار بأفضل الأصناف.

السوق التراثي

يستقبل السوق التراثي الزوار يومياً طوال مهرجان الظفرة بمدينة زايد، من الرابعة عصراً إلى 10 ليلاً، ويقدم تجربة مميزة من خلال محاله المتنوعة التي تقدّم المصنوعات التقليدية اليدوية، والمأكولات الشعبية، والدخون والدهون، والملابس الشعبية.

. نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد شهد انطلاق منافسات بطولة الرماية.

. مسابقة مزاينة التمور وتغليفها، تهدف إلى إبراز جودة التمور الإماراتية.