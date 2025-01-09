«فزاع للهدد».. 750 طيراً ضمن الأشواط التأهيلية

انطلقت الأشواط التأهيلية لبطولة فزاع للهدد، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة «العشوش» على طريق دبي - العين.

وجاءت الأشواط التأهيلية مملوءة بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الصقارين والطيور المشاركة، للتفوق في هذا الحدث العريق على صعيد رياضات الصيد بالصقور.

وشهدت الأشواط التأهيلية، التي تستمر حتى تاريخ 17 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 750 طيراً، وتم تقسيم البطولة إلى فترتين صباحية ومسائية تسهيلاً لمشاركة الصقارين، ومن أجل ضمان تقديم أفضل أداء ممكن.

وقال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، إن البطولة تمثّل إضافة مهمة لرياضات الصيد وسباقات الصقور في الدولة، وتعكس اهتمامنا بالموروث المحلي المرتبط بأجدادنا، وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، وهو ما يعكس الشغف الكبير بهذه الرياضة.

وأشار مدير إدارة بطولات فزاع إلى أن الهدف من مثل هذه البطولات المرتبطة برياضة الصيد بالصقور، هو الحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي وتعزيزه، خصوصاً أن هذه الرياضات تُعدّ جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتاريخ العريق لدولة الإمارات، إضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذه الرياضات التراثية.

وأشاد الصقارون المشاركون بقوة المنافسات، وجودة التنظيم، مُثمنين دور مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دعم وترسيخ البطولات التراثية والموروث الشعبي.

وتعتمد بطولة الهدد على التحدي بين الصقر والحمام الزاجل، حيث يجب على الصقر إثبات سرعته ودقته في صيد الحمام ضمن زمن محدد، ما يعكس مهارات الصقارين في تدريب طيورهم على أعلى المستويات، ويُمنح كل مشارك ثلاث محاولات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام لجنة تحكيم متخصصة.