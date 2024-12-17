إشادة عربية بجناح الإمارات في معرض «تراثنا»

أشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بالجناح الإماراتي المشارك في معرض «تراثنا» للحِرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته السادسة والمقام حالياً في القاهرة، والذي يتضمن معروضات تحمل مزيجاً بين الماضي والحاضر، ومنتجات تراثية تجسد الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات.

وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة، خلال زيارته أمس، جناح الدولة ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة رأس الخيمة، أن النجاحات التي يحققها الجناح الإماراتي في المعرض، لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بوجه عام، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بوجه خاص لهذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك خطة تم الاتفاق عليها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة المعرض بشكل دوري كل عام في دولة من الدول التي تشارك فيه.

من جهته، رحّب رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب رئيس الوفد الإماراتي، يوسف إسماعيل، برئيس المنظمة العربية للسياحة، مشيراً إلى أن الجناح الإماراتي يتفرد بعرض العديد من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، بجانب ما تقدمه الفرقة الشعبية الإماراتية فرقة المزيود الحربية التراثية، من تظاهرة تراثية وعروض متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي دولة الإمارات وتراثها وثقافتها.