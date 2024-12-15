«شِتَا حتّا» يضيء من فوق الجبال

بعروض الألعاب النارية فوق الجبال، أُضيئت الليلة قبل الماضية، سماء حتّا، إيذاناً بانطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شِتَا حتّا» ضمن حملة «وجهات دبي»، التي تستمر حتى 22 يناير 2025.

وتنظم المبادرة بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، ويتولى تنفيذها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وتضمنت فعاليات اليوم الافتتاحي للمبادرة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بدءاً من المهرجان الرئيس المقام في منطقة بحيرة ليم، وشمل فعاليات مجتمعية متميّزة، مثل: «ممشى المبدعين»، و«ممشى المصورين»، وتجربة ركوب الخيل، كما يضم «متجر براند دبي» الذي يتيح للزوّار فرصة التعرف إلى أعمال إبداعية مميّزة لفنانين وفنانات إماراتيين، إلى جانب فعالية «الأضواء الجبلية».

ويحتضن المهرجان «المسرح الرئيس»، أحد المعالم البارزة لمهرجان «شِتَانا في حتّا»، الذي يستضيف مجموعة من المسابقات الثقافية والترفيهية والبرامج التلفزيونية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية مع الجمهور.

وأقيمت مجموعة من المشروعات حول ساحة المهرجان، لدعم روّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة من منطقة حتا ودبي.

وتجمع مبادرة «شِتَا حتّا» خمسة مهرجانات رئيسة تقدم مزيجاً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والمجتمعية الملائمة لجميع الأعمار، وتشمل مهرجان شِتَانا في حتّا من تنظيم براند دبي، (الحدث الرئيس ضمن المبادرة) في منطقة بحيرة ليم، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية الذي تنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومهرجان عسل حتّا ومهرجان حتّا الزراعي، وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، وأخيراً مهرجان حتّا DSF X من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأكدت مديرة مشروع مهرجان «شتا حتا»، أمينة طاهر، أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان على أتم الاستعداد منذ الساعات الأولى من الافتتاح، ما أسهم في تقديم تجربة مميّزة للزوار منذ اليوم الأول، وأن الحضور لم يقتصر على المقيمين في الدولة فحسب، بل شمل أيضاً زواراً من دول الخليج، ما يعكس المكانة المتزايدة للمهرجان كوجهة سياحية شتوية مفضلة.

وأوضحت، أن الموسم الثاني شهد زيادة ملحوظة في عدد ورش العمل، إذ يضم 120 ورشة عمل تستهدف جميع الفئات العمرية، كما يتضمن المهرجان أكثر من 14 فعالية رياضية واجتماعية وترفيهية، إضافة إلى مسرح «شتانا في حتا»، الذي يستضيف ما يزيد على 80 برنامجاً متنوعاً، بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وحكومية.

وأشارت إلى أن المبادرة تضمنت إطلاق متجر «براند دبي» بالتعاون مع 10 فنانين إماراتيين، تُعرض منتجاتهم الفنية للبيع، كما يركز المهرجان على دعم روّاد الأعمال عبر مشاركة 30 رائد أعمال من مبادرة «بكل فخر من دبي»، منهم 15 مشاركاً من حتا، و15 من دبي.

وسام فخر

أكد المشاركون في مبادرات الأعمال ضمن فعاليات «شتا حتا»، تقديرهم وامتنانهم للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير منطقة حتا من الناحية السياحية والتسويقية، مشيرين إلى أن هذا الدعم يُعدّ وسام فخر لهم جميعاً، ويعزز من مكانة حتا كإحدى أبرز الوجهات السياحية في دبي خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أهمية تشجيع ودعم بعض المشروعات الناشئة والعلامات التجارية المحلية، مؤكدين أن شباب وشابات الوطن يمتلكون طاقات كبيرة وإمكانات واعدة، يمكن أن تسهم بشكل فاعل في دعم اقتصاد دبي ودولة الإمارات ككل.

أمينة طاهر:

. جميع المؤسسات المشاركة كانت على أتم الاستعداد منذ الساعات الأولى، ما أسهم في تقديم تجربة مميّزة.

. 22 يناير 2025، موعد اختتام النسخة الثانية من المبادرة.

. إقبال لافت شهدته الفعاليات التي تضمنتها المبادرة.