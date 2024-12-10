«على خطى أهلنا الأولين».. رحلة الهجن تبدأ المسيرة الـ 11

انطلقت قافلة رحلة الهجن الـ11 التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، حيث كان التجمّع في منطقة عرادة، لتبدأ القافلة رحلتها في قطع نحو 680 كيلومتراً، خلال 13 يوما حتى تحط الرحال في القرية التراثية، بالقرية العالمية في 21 الجاري.

وباشرت القافلة مسيرتها بقيادة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي أشار إلى أن الرحلة في عامها الـ11 تشهد زيادة ملحوظة في عدد المشاركين، مضيفاً: «منحنا الإقبال الكبير على المشاركة في الرحلة أفضلية الاختيار بين من هو الأكثر جاهزية وقدرة على خوض غمار هذه الرحلة التي تحتفي بالهجن كأحد أهم أعمدة التراث الوطني للدولة، وأحد شرايين الحياة لمنطقة الخليج العربي بشكل عام».

وتابع بن دلموك: «الرحلة رسالة اجتماعية نقدمها لجميع من يقيم على أرض وطننا من خلال ترسيخ الارتباط بهذا الرمز التراثي الذي كان له بالغ الأثر في تشكيل الكثير من تفاصيل وتاريخ هذه المنطقة. واستدامة هذه الرحلة لـ11 عاماً متتالية هو عرفان لإرث أهلنا الأولين، وتجسيد لقيم الأصالة لماضينا المجيد، ليظل إرث الهجن حياً في قلوب أبناء الإمارات للأجيال المقبلة».

وتتمتع رحلة الهجن بتفاصيل وأجواء خاصة، إذ تتركز أهدافها على عيش الأجواء الحقيقية للترحال في الصحراء، وتعتمد في ذلك على التدريبات المكثفة التي تمتد لشهور من المشاركين البالغ عددهم 33 مشاركاً في نسخة هذا العام، لاحتراف عملية ركوب الهجن، وامتحان قدرات المشاركين الفردية، وعزيمتهم لخوض تحدٍّ في الصحراء وسط طرق وعرة، وتلال رملية صعبة للغاية، تتطلب منهم النزول ودفع الهجن لاجتيازها، ولياقة بدنية وقدرة تحمّل عالية، والانعزال التام عن حياة المدينة، والالتزام بتعليمات قائد الرحلة لمدة تصل إلى نحو أسبوعين، حتى الوصول إلى المحطة النهائية.

وتبدأ الرحلة من منطقة عرادة في صحراء الربع الخالي ليقطع المشاركون على متن الهجن مسافة 680 كيلومتراً، وسط الكثبان الرميلة، وفق خط سير يضم محطات أبرزها: تل مرعب، جنوب شاه، محمية المها العربي «باب بن مضحية»، محمية المها العربي «الخور»، الدعيسية، جنوب القوع، شمال القوع، الثقيبه، بوتيس، الخزنة، العجبان، سيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية، حيث سيكون الختام.

ماراثون تمهيدي

سبقت انطلاقة المشاركين في رحلة قافلة الهجن الـ11، إقامة المفحام الثاني لماراثون رحلة الهجن بنسخته السادسة في نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم، بتنظيم شوطين بمسافة كيلومترين لفئة وزن الفردة، وفيه تمكنت الفرنسية أودي ديرفلينغر من الحصول على المركز الأول، تلتها الأستونية لورا عزت، فيما جاءت يريس أورتنير (النمسا) في المركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح، الذي امتدّ لمسافة 1500 متر، فاستطاع محمد عارف (السعودية) تحقيق المركز الأول، تلاه الأميركي جوشوا كولابو، وجاء الفلبيني ناتانيل الابيد ثالثاً.

. 680 كيلومتراً سيقطعها المشاركون في الرحلة خلال 13 يوماً.

عبدالله بن دلموك:

. الرحلة تجسيد لقيم الأصالة لماضينا المجيد، ليظل إرث الهجن حياً في قلوب أبناء الإمارات للأجيال المقبلة.