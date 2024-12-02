فرحة الاحتفال بـ «عيد الاتحاد الـ 53» تعم أرجاء الإمارات

عمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 أرجاء دولة الإمارات كافة، مجسدةً الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطناً يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعَلَم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبّر عن المناسبة الوطنية الغالية.

وكانت لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53، قد أعلنت توفير مواقع عدة في مختلف إمارات الدولة لبث الاحتفال الرسمي المنتظر مباشرةً اليوم.

وأصدرت اللجنة دليلاً شاملاً يتضمن مواقع الاحتفالات المنتشرة في الإمارات السبع، بهدف إثراء التجربة الاحتفالية، حيث يهدف الدليل إلى جمع الجمهور في أجواء مليئة بالفرح والسعادة من خلال فعاليات وأنشطة ممتعة تحتفي بعيد الاتحاد.

ويمكن للجميع مشاهدة الحفل الرسمي في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية، وقناة عيد الاتحاد على «يوتيوب»، والموقع الرسمي، كما سيتم بث الحفل الرسمي على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء الدولة.