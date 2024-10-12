«الثقافة» تطلق الدورة الثالثة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع

أطلقت وزارة الثقافة الدورة الثالثة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الهادف إلى تعزيز التزام الدولة بدعم قطاعاتها الثقافية والإبداعية وتنميتها، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

ويسعى البرنامج الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، إلى دعم المبدعين الإماراتيين في إنجاز مشاريعهم الثقافية والفنية، بما يعزز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ويترجم استراتيجية الوزارة في بناء منظومة ثقافية وإبداعية متطورة في الدولة، من خلال تعزيز القدرات والمواهب المحلية.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: «يأتي إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع لندعم المبدعين الإماراتيين لترى مشاريعهم النور، ونسهم في توسيع حضور المبدع الإماراتي في مختلف الأحداث الثقافية، ونرسخ مكانة الدولة الثقافية والإبداعية».

وأضاف القاسمي: «تعبر هذه المبادرات عن إيماننا بالدور الذي يلعبه المبدعون في مسيرة البناء المجتمعية والحضارية، فهم مساهمون حقيقيون في الارتقاء بسمعة الدولة الثقافية والإبداعية، وحضورها على مستوى الأحداث والفعاليات التي تقام إقليمياً ودولياً، وتعزز دور هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تنويع ودعم الاقتصاد الوطني».

وكان قد استفاد من البرنامج في دورته الأولى 26 مبدعاً ومبدعة من أصل 183 متقدماً، فيما أسهمت الدورة الثانية في الوصول إلى 43 مبدعاً ومبدعة من أصل 224 متقدماً، محققاً نسبة نمو بلغت 160%. وبلغ إجمالي المنح المقدمة لعام 2023، 1.8 مليون درهم إماراتي، فيما تم رصد 3.3 ملايين درهم للدورة الثانية بنسبة نمو بلغت 183%، بما يعكس حجم ومكانة البرنامج ودوره في دعم الفئات الموهوبة.

وستتاح للمشاركين في دورة البرنامج الحالية - التي سيغلق باب الانتساب لها في 31 الجاري - فرصة الحصول على المنح ضمن سبعة مجالات رئيسة هي: التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي، بما يغطي المناخ الثقافي والإبداعي، كما ستكون الفرصة مفتوحة أمام المبدعين لعرض أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً، وزيادة التعريف بالمواهب والإنتاجات الثقافية في دولة الإمارات.

ودعا البرنامج في دورته هذا العام كل المبدعين من الفنانين والمصممين والكتاب والموسيقيين وصناع الأفلام وغيرهم، إلى تقديم طلباتهم للحصول على المنحة، والتي تتوافر كل المعلومات عنها على صفحة البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع المدرجة ضمن «مبادراتنا» في الموقع الإلكتروني للوزارة.