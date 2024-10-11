85 أديباً إماراتياً وعربياً في «الشارقة الدولي للكتاب 2024»

تستضيف الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «هكذا نبدأ»، 85 أديباً إماراتياً وعربياً من أعلام أدب الرواية والقصة والشعر والمسرح.

ويشارك في الدورة الـ43 من المعرض 835 دار نشر عربية، و264 دار نشر أجنبية، كما تشهد دورة العام الجاري من المعرض تنظيم 1357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة، إضافة إلى 400 مؤلف يوقعون كتبهم الجديدة.

ويجمع المعرض كوكبة من الأدباء الإماراتيين والعرب في أكثر من 500 فعالية ثقافية، تتضمن جلسات وندوات وحوارات وورش عمل على مدار 12 يوماً.

وتضم قائمة ضيوف المعرض 40 أديباً إماراتياً من الكتّاب المبدعين، أبرزهم الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتور سعيد الظاهري الذي شغل مناصب عدة في حياته المهنية، منها مستشار وزير الخارجية في نظم المعلومات، والأستاذ الدكتور حمد بن محمد بن جمعة بن صراي، المؤرّخ والأستاذ الجامعي مدير عمادة المكتبات بجامعة الإمارات سابقاً، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم عضو المجلس الاستشاري لكلية الآداب في جامعة الشارقة.

كما يستضيف المعرض الشاعر وكاتب القصة القصيرة والناقد علي العبدان، والكاتبة إيمان اليوسف التي فازت روايتها «حارس الشمس» بالمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية عام 2016، والشاعرة أمل السهلاوي التي شاركت عبر قصائدها في العديد من الفعاليات الثقافية، والروائية سلمى الحفيتي، عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مديرة مقهى الفجيرة الثقافي، إلى جانب عبدالله الحساوي الكاتب والمدرب وصانع المحتوى المتخصص في الثقافة المالية.

ويلتقي جمهور المعرض بكوكبة تضم مجموعة من أعلام الأدب العربي في دول الخليج، كما يستضيف المهرجان عدداً من الضيوف منهم الفنان المصري أحمد عز.

. 835 دار نشر عربية و264 دار نشر أجنبية.