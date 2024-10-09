نافورة تريفي في روما.. تحت التجديد

أعلنت سلطات العاصمة الإيطالية روما أن نافورة تريفي تخضع لعملية تجديد، وسيتمكن الزوار من مشاهدة هذا المعلم الروماني الشهير من جسر مقام فوق حوضها.

وستسمح ألواح زجاجية بمواصلة الزيارات، بينما تُنفَّذ أعمال تنظيف وتجديد في الجزء السفلي من المعلم، حيث يرمي السياح العملات المعدنية في مياه النافورة.

ولايزال الجسر قيد الإنشاء حالياً، على أن يُنجَز بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وخلّد مشهد من فيلم «لا دولتشه فيتا» للمخرج فيديريكو فيليني، تدعو فيه أنيتا إيكبرغ مارتشيلو ماستروياني للانضمام إليها في مياه نافورة تريفي، هذا الموقع في الذاكرة الجماعية للملايين حول العالم، وأصبحت من أكثر المعالم استقطاباً للزائرين في روما.

وتقع النافورة في منطقة مشاة مزدحمة للغاية، وتخضع لظروف مناخية محلية خاصة، ما شجع على نمو «نباتات غازية ورواسب كلسيّة»، بحسب بلدية روما.

وستجرّب العاصمة الإيطالية ضبط عمليات الدخول إلى موقع النافورة للحد من عدد الزوار المسموح لهم بعبور الممشى في وقت واحد. ويهدف ذلك إلى جمع بيانات جديدة «لحل مشكلات الاكتظاظ في المعلم» الذي يزوره 10 آلاف إلى 12 ألف شخص يومياً.

وستستمر الأشغال حتى نهاية العام الجاري، فيما تخطط السلطات لمواصلة ضبط الزيارات إلى النافورة.