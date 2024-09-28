مهرجان المسرحيات القصيرة يرفع الستار في كلباء

انطلقت الليلة الماضية في المركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان المسرحيات القصيرة التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

حضر الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان وحشد من الضيوف.

وتخلل الافتتاح عرض فيلم قصير حول مسيرة المهرجان الذي أطلقته دائرة الثقافة في 2012 بهدف رعاية وصقل المواهب المسرحية. وعُرضت مادة فيلمية أخرى عكست جانباً من مسيرة «شخصية المهرجان» لهذه الدورة الممثل يوسف الكعبي.

وشاهد الجمهور في اليوم الافتتاحي للمهرجان مسرحية «الضيف»، وعرضاً ثانياً بعنوان «أغنية الظمأ» وحمل العرض الثالث عنوان «من أجل ولدي».

ويتضمن المهرجان الملتقى الفكري المصاحب الذي يأتي في هذه الدورة تحت عنوان: «العروض القصيرة ومناهج التدريب المسرحي»، ويشهد مشاركة باحثين ومسرحيين من الإمارات ومصر والمغرب وتونس والجزائر وسورية.