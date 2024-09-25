عرضاً في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

تنطلق بعد غد فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل في المركز الثقافي بمدينة كلباء في الشارقة.

وأكدت دائرة الثقافة في الشارقة خلال مؤتمر عقد أمس للكشف عن تفاصيل «كلباء للمسرحيات القصيرة»، أن النسخة الجديدة من المهرجان، الذي يهدف إلى دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها وتقديمها للمشهد، تحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والفكرية بمشاركة أسماء محلية وعربية، ويقدم 12 عرضاً اختيرت من أصل 34.

وتواكب العروض بعد تقديمها مباشرة ندوات نقدية تناقش مزاياها وإشكالاتها بمشاركة باحثين ومختصين من مختلف أقطار الوطن العربي، وسيمنح الممثلون جوائز مخصصة لجودة الأداء، بحكم الجمهور.

وتتنافس العروض على جوائز حول فنيات العرض المسرحي مثل الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا، تمنحها إدارة المهرجان استناداً إلى تقرير من لجنة التحكيم.

ويشتمل جدول المهرجان على ملتقى فكري بعنوان «العروض القصيرة ومناهج التدريب المسرحي»، علاوة على النسخة الـ10 من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي الذي يعنى باستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في مجال «أبوالفنون».

ويحتفي المهرجان هذا العام بالفنان يوسف الكعبي، تثميناً لمسيرته وجهوده في إثراء الحركة المسرحية.

والعروض المشاركة في المهرجان هي: «الضيف»، و«أغنية الظمأ»، و«من أجل ولدي»، و«صباح الخير»، و«الوجه الآخر»، و«أغنية الوداع»، و«العطش»، و«البدلة الرسميَّة»، و«شكسبيريات»، و«موظف محظوظ»، و«غير معلن»، و«الملاذ».