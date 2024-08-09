«دبي للثقافة»: باب «سكة للفنون والتصميم» مفتوح للمبدعين

أعلنت «دبي للثقافة» فتح باب التسجيل في النسخة الـ13 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، من 31 يناير إلى التاسع من فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي.

ودعت «دبي للثقافة» كل المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة إلى المشاركة في المهرجان، بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة، وفن الطهي وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي، وتدعم توجهات قطاع الفنون عالمياً.

وبدأت الهيئة تلقي طلبات المشاركة في المهرجان اعتباراً من أمس الخميس، على أن يكون الثامن من أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة». وتستهدف الدعوة المفتوحة كل الفنانين الرواد والناشئة في الإمارات والخليج، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات فنية، ويشترط في المشاركين بالمهرجان تقديم أفكار مميزة تعكس توجهاتهم ووجهات نظرهم وثراء المشهد الفني المحلي، واستخدام مواد صديقة للبيئة خلال تنفيذهم للأعمال الفنية، إضافة إلى أن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى. ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى المشاركة في نسخة المهرجان المقبلة الاطلاع على كل التفاصيل، والحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Sikka-25-Open-Call.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «مهرجان سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

يشار إلى أن نسخة المهرجان الماضية نجحت في استقطاب أكثر من 162 ألف زائر، تابعوا مجموعة الأعمال التي زينت بيوت حي الشندغة التاريخي، وتفاعلوا مع العروض الفنية والترفيهية وورش العمل والجلسات النقاشية التي شهدها المهرجان على مدار 10 أيام، كما شهدت مشاركة أكثر من 500 فنان من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 300 عمل فني توزعت على 14 بيتاً قدّم كل واحد منها أنواعاً مختلفة من الفنون.

• 500 فنان من الإمارات والخليج والعالم شاركوا في النسخة الـ12.

• 162 ألف زائر استقطبتهم نسخة المهرجان الماضية.