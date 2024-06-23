تراث الإمارات يزين مجدداً «موسم طانطان» في المغرب

تجسد مشاركة دولة الإمارات في «موسم طانطان» العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة مع المملكة المغربية الشقيقة. كما تعد هذه المشاركة التي بدأت قبل أكثر من عقد ثمرة التعاون المثمر والبناء بين البلدين في قطاع الثقافة والتراث.



وتشارك هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث، في فعاليات «موسم طانطان الثقافي»، الذي يقام في جنوب المغرب، برعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من 26 إلى 30 الجاري، تحت شعار «20 عاماً من الصون والتنمية البشرية».



ويعقد الموسم بتنظيم مؤسسة «الموكار» المغربية، بهدف إحياء التقاليد الصحراوية وعادات الرُّحل وقبائل الصحراء في المغرب. ويتميز الموسم بتعدد أشكاله الثقافية، والمهارات المرتبطة بالممارسات الحرفية التقليدية بالإضافة للمجالات الثقافية.

وكانت المشاركة الأولى للدولة في موسم طانطان عام 2014 كضيف شرف في فعاليات الدورة العاشرة للموسم الذي أقيم تحت شعار «التراث الثقافي غير المادي ودوره في تنمية وتقارب الشعوب».



وشاركت عام 2015 في فعاليات الدورة الـ11 من «موسم طانطان» تحت شعار «تراث إنساني ضامن للتماسك الاجتماعي وعامل تنموي» لتقارب التراث الصحراوي الإماراتي والمغربي، لاسيما في مجال تربية الإبل وما يرتبط بها من مسابقات.

فيما شاركت عام 2016، في الدورة التي عقدت تحت شعار «موسم طانطان ملتقى مغرب التنوع»، لتعزيز التعاون الثقافي مع دول العالم.



وسجلت الإمارات مشاركتها الرابعة في موسم طانطان الثقافي عام 2017، بدورته الـ13 تحت شعار «موسم طانطان موروث ثقافي مغربي ببعد إفريقي». أما في عام 2018 فشاركت بالدورة الـ14 التي انطلقت تحت شعار «موسم طانطان عامل إشعاع الثقافة الحسانية» لتسليط الضوء على الأدب الشعبي النبطي.



كما جاءت المشاركة في فعاليات الدورة عام 2019، التي عقدت تحت شعار «موسم طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية»، تزامناً مع عام التسامح.



وتميز جناح دولة الإمارات عام 2023 في موسم طانطان الذي أقيم تحت شعار «ترسيخ للهوية ورافعة للتنمية المستدامة»، بالتركيز على التراث الأصيل وإبراز الهوية الحضارية لدولة الإمارات.



وتسعى هيئة أبوظبي للتراث عبر مشاركتها في الدورة المقبلة إلى تسليط الضوء على عناصر التراث الإماراتي المعنوي، وتقديم تجربة فريدة لزوار جناح دولة الإمارات من خلال لوحات حية تحاكي التراث كما في الماضي، إلى جانب العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية المتنوعة.

