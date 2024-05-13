فرصة في الشارقة لرحلة ثقافية بالمجان.. تنتظركم السبت المقبل

في إطار يغاير الصورة النمطية للاحتفالات، تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 مايو من كل عام، بإتاحة الدخول المجاني لمتاحفها، وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية، التي تعرف بتراث دولة الإمارات الثري ضمن أجواء ممتعة.

وقالت مدير عام الهيئة عائشة راشد ديماس، إن «المتاحف، ومتاحفنا على وجه التحديد، مصممة لخدمة كل فئات وأطياف المجتمع، وتعمل بشكل متواصل على تقديم تجارب تعليمية وثقافية فريدة وثرية للجميع، وتمنح الزائرين من داخل الدولة وخارجها فرصة للتعرف عن كثب على دور المتاحف كمراكز تعليمية وتوعوية تسعى لتعميق وتعزيز سبل التعاون الثقافي وتلاقي الحضارات».

وأضافت: «تتمتع متاحفنا بمعارف قيمة تقدمها لزوارها من العائلات والمختصين الذين يبحثون عن رؤى أو أفراد يستكشفون ميولهم واهتماماتهم التاريخي.. فرؤيتنا أن تكون المتاحف منبراً ثقافياً تعزز هوية الشارقة محلياً وعالمياً، والمساهمة في تنشئة مجتمع واع بأهمية ومكانة المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية جذابة وممتعة».

وتتيح الهيئة لزوارها فرصة مثالية لاستثمار 18 الجاري لسبر أغوار متاحفها التي تزخر بالمقتنيات والبرامج الشاملة، مقدمة رؤية أعمق وأشمل حول التاريخ الغني والنسيج الثقافي للشارقة والمنطقة على نطاق أوسع، إذ سيكون الجمهور خلال فترة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف على موعد مع 10 أنشطة تفاعلية وجولات خاصة وورش عمل ومسابقات، تستهدف الفئة العمرية من 13 عاماً فما فوق،

وتشمل ورشة «كلمة وصوف» التي تعمل على تثقيف المشاركين حول الحياكة وبعض الحرف اليدوية التقليدية التي مارستها النساء قديما وربطها بالتراث الثقافي، علاوة على فعالية «صناعة الأختام» التي تتناول عملية إنشاء الطوابع باستخدام خط المسند، حيث يتعرف المشاركون في هذه الورشة على مفردات خط المسند وما يعادلها في اللغة العربية، ما يقدم نظرة فريدة لطرق الكتابة القديمة.

ويتضمن البرنامج جولات خلف الكواليس في مربى الشارقة للأحياء المائية، إذ يمكن للمشاركين اكتساب خبرة عملية في رعاية الأسماك وطرق تغذيتها وعلاجها، بالإضافة إلى نشاط «الإبداع بالألوان» في متحف الشارقة للفنون الذي يتيح للحضور التعبير عن ذواتهم، من خلال رسم لوحاتهم الخاصة في إبداع يظهر مكانة الإمارة في الحراك الفني والثقافي.



