«أبلة فاهيتا» توقّع كتابها الأول في «أبوظبي للكتاب»

وقّعت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» أول كتاب لها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ33، وسط حضور غفير من جمهور المعرض من مختلف الجنسيات والأعمار، لافتة إلى أن دولة الإمارات كانت سبباً في شهرتها الواسعة خارج مصر، بعد أن ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان دبي السينمائي، ومنذ ذلك الوقت انهالت عليها العروض.

وأوضحت أبلة فاهيتا أن الكتاب الذي حمل عنوان «أنا»، بمثابة رحلة في أعماق الذات، بهدف العلاج النفسي، معتمداً على مفهوم العلاج بالكتابة الذي يقوم على أهمية أن يخرج الإنسان ما بداخله في صورة فضفضة أو كتابات أو غيرها. وأشارت في الجلسة التي حملت عنوان «كتب كتابك»، التي حاورها فيها الإعلامي عامر بن جساس، بحضور رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن اسم الكتاب يشير إلى محتواه الذي يتناول الأنا البشرية التي تعيش فيما يشبه الآلة دون أن تحصل على وقت لفهم نفسها، ولأن الآلة تحتاج إلى صيانة دورية، يمثل الكتاب مركز الصيانة الذي يمكن للإنسان أن يقوم فيه بكشف دوري على ذاته، وهو أيضاً رحلة البحث عن الذات، حيث يتضمن مجموعة أسئلة للقارئ يسألها لنفسه، وهناك صفحات فارغة يجيب فيها عن الأسئلة، ويخرج ما بداخله من أفكار ومشاعر، وكل سؤال يجيب عنه يتيح له الاقتراب من نفسه أكثر، ويفهمها ويعرف ما فيها من عيوب، فيتخلص منها، وميزات يحتفظ بها، ويساعده على تقييم مسيرته في الحياة وتصحيحها، حيث تولد الأسئلة تساؤلات جديدة في نفس القارئ. وذكرت أن الكتاب اعتمد على اللهجة العامية المصرية، لأنها أقرب للنفس وأسهل، وجاء في صيغة أسئلة، لأن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الجمهور يميل إلى السرعة وتلخيص ما يقرؤه.