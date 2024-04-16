«مدارس الحياة» في دبي تحتفي بفنون السرد

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إعدادها برنامجاً ثرياً بالمعرفة والجلسات المُلهمة لرواد مشروع «مدارس الحياة»، وذلك عبر أربعة أندية، هي: «الكتاب» و«اللغات» و«الرسم» و«الشطرنج» التي تندرج تحت مظلة المشروع الهادف إلى تحفيز أفراد المجتمع على اكتشاف جماليات اللغات، وأشكال التعبير الموسيقي، وفنون السرد القصصي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

وتحتفي «مدارس الحياة» على مدار الشهر الجاري، باللغات من خلال باقة من ورش العمل التي ستقدم بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إذ سيكون رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «توازن الأصوات.. لغة الكورال» التي تشرف عليها نهلة موسى، وتتيح فيها أمام المشاركين فرصة استكشاف أشكال التعبير الموسيقي، وتكوين كورال استثنائي يجمع بين أصواتهم في تناغم فريد.

بينما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «فن السرد القصصي» التي يوضح فيها الشيخ عبدالعزيز النعيمي، المعروف بـ«الشيخ الأخضر» كيف يمكن للقصص أن تتحول إلى أداة قوية للتأثير والإقناع.

وضمن فعاليات «نادي الكتاب» تضيء داليا أبوالعطا على أبرز الأسماء المرشحة لجائزة البوكر في دورتها لعام 2024، خلال جلسة «مناقشة روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 20 الجاري، إذ سيناقش المشاركون ست روايات عربية تتميز بتفرد أفكارها وحكاياتها وخطوطها الدرامية، وعلى رأسها رواية «الفسيفسائي» للمغربي عيسى ناصري، ورواية «بَاهَبَل: مكة 1945 - 2009» للسعودية رجاء عالم، وكذلك «خاتم سليمي» للسورية ريما بالي، و«سماء القدس السابعة» للفلسطيني أسامة العيسة، كما تتطرق الجلسة إلى رواية «قناع بلون السماء» للفلسطيني باسم خندقجي، و«مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للمصري أحمد المرسي. وتقدم مكتبة الطوار العامة ضمن فعاليات «نادي اللغات» التي تتضمن جلسة «اللغة العربية.. مرح وتسلية» وتتيح للصغار فرصة استكشاف جماليات اللغة العربية وجواهرها باستخدام مجموعة من الألعاب التفاعلية والأغاني وسرد القصص.

فيما سيتمكن المشاركون في جلسة «كلمني بالعربي» من اكتساب ما يحتاجون إليه من مهارات تحفّزهم على التواصل باللغة العربية.

إطلاق العنان للإبداعات

ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن فعاليات «نادي الرسم» ورشة «المعرض الفني» التي تقدمها لين المسوتي، وتتيح فيها للأطفال استعراض مواهبهم الفنية، وإطلاق العنان لإبداعاتهم عبر ممارسة الرسم، بينما يشرف ليفي دانو ميركادو على بطولة الشطرنج.

• رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «توازن الأصوات.. لغة الكورال».