جمعة الماجد في «الراوي»: مركز الثقافة والتراث سيظل وقفاً للأجيال

أكَّد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، جمعة الماجد، أن المركز سيظل وقفاً للأجيال القادمة، ليستفيدوا منه في بحوثهم ودراساتهم، متطرقاً إلى ملامح من مسيرته الطويلة منذ الطفولة، ومحطات حياته المختلفة، وما ينهض به المركز اليوم من خدمات جليلة للثقافة العربية الأصيلة، وحماية المخطوطات النادرة والتراث الإنساني، والكتاب في أي مكان حول العالم.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج الراوي في موسمه الـ14، الذي يُبَثُّ يوميّاً على قناة دبي خلال شهر رمضان المبارك، لجمعة الماجد الذي يُعدّ من الشخصيات العامة المؤثرة في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وتناول صاحب برنامج «الراوي» المُؤَرِّخ الإماراتي جمال بن حويرب مع جمعة الماجد مواضيع عديدة، بدءاً من طفولته ودراسته، وحياة الغوص في الإمارات قديماً، ودوره في تأسيس مدارس في الدولة، ونجاحه في التجارة التي أسَّس من خلالها مجموعة جمعة الماجد القابضة اليوم.

كما تطرق الحوار إلى أعمال جمعة الماجد الخيرية، ومن بينها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ودوره الرائد في خدمة الباحثين والدارسين، إضافة إلى حفظه للتراث الإنساني.

ومن بين المتحدِّثين الذين استضافهم البرنامج وشهدوا على مسيرة جمعة الماجد الخيرية، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدكتور محمد كامل جاد، الذي أضاء على جهود جمعة الماجد في إنقاذ الكتاب حول العالم، ودعمه للعديد من المؤسسات الثقافية العالمية التي تحتاج إلى حفظ مخطوطاتها، خصوصاً تلك التي تعرضت دولها لأزمات بسبب الحروب والكوارث.

إضافة إلى رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدكتور بسام داغستاني، الذي أبرز إنجازات معمل الترميم التابع للمركز، والتي شملت ترميم وتجليد ومعالجة العديد من المخطوطات والمطبوعات والوثائق سواء داخل الدولة أو خارجها. وأضاف أن المركز أسس 52 وحدة ترميم في 43 دولة.

من جانبها، تحدثت رئيس قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، شيخة المطيري، عن المكتبات الخاصة التي آلت إلى مكتبة المركز، مشيرة إلى أنها تضمّ مجموعات مميزة من الكتب النادرة التي تبرَّع بها وأوقفها كبار المثقفين العرب، وهي تُحْفَظُ في المركز بأسمائهم، وقد بلغ عددها 143 مكتبة خاصة.

• 52 وحدة ترميم في 43 دولة أسسها المركز لحفظ المخطوطات.

• 143 مكتبة خاصة تُحْفَظُ في مركز جمعة الماجد بأسماء أصحابها.