ليالٍ رمضانية بروح الأمومة.. في شهر القراءة

في إطار فعاليات شهر القراءة، وبمناسبة يوم الأم، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي، فعالية «ليالٍ رمضانية، روح الأمومة»، التي تهدف إلى الاحتفاء بيوم الأم وتقديم مزيج ثقافي روحاني من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من الأجواء الخصوصية لشهر رمضان المبارك.

وتنظم الفعالية اليوم في ساحة «جون سكستون» بمقر جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، وتتضمن مجموعة من المحاضرات وجلسات قراءة لكتب مختارة، إلى جانب عروض موسيقية روحانية إحياء لهذه المناسبة.

وأكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن «اللغة هي كل تجليات الحضارة والحياة بمختلف تفاصيلها وشتى مجالاتها، واللغة العربية في القلب من كل مناسبة اجتماعية وثقافية وفكرية».

وأضاف: «هذه المناسبة تجمع ثلاثة محاور أساسية في النسيج الحضاري، إذ صادف الاحتفال بيوم الأم واليوم العالمي للشعر، احتفالنا بشهر رمضان الكريم، وفي كل منها من الآخر صفات وملامح، فالأم شعر، والشعر أمومة ومحبة ودفء، ورمضان الفضيل كل ذلك معاً».

وتابع بن تميم: «نحرص على تنظيم فعاليات نوعية تبرز عمق الثقافة العربية وارتباطها بالمناسبات المهمة، بالاشتراك مع أبرز الجهات الثقافية والمعرفية في الدولة. وتُشكل شراكة المركز مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي، إحدى أهم الشراكات التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ التعاون لتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم الفنون التي تُبرز روحانيات شهر رمضان، وتخلق تواصلاً متناغماً بين مختلف الفنون والفعاليات الثقافية، لتقدم مزيجاً ثرياً يسلط الضوء على جماليات الأعمال الإبداعية في الثقافة العربية».

من جانبه، قال مدير أول معهد جامعة نيويورك أبوظبي، موريس بوميرانتز: «إن هذه الفعالية تعد بمثابة دعوة للجمهور للغوص في أعماق الأبعاد الثقافية والروحية المرتبطة بالأمومة، في إطار الشهر الفضيل».

وأضاف: «التزامنا في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يتمحور حول دعم التبادل الثقافي. ونتطلع بشغف لاستقبال المشاركين والزوار في ساحة جون سكستون، لنشارك معاً تجارب ثقافية وروحانية غنية، تعمق تقديرنا لجماليات الشهر الفضيل وتعاليمه السامية المتعلقة بروح الأمومة».