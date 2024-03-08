مثقفون يناقشون «التكنولوجيا وثقافة الغد»

اختتمت مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، الذي سلط الضوء على الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيراتها على الراهن، من خلال سلسلة مهمة من الأبحاث العلمية الممنهجة.

وحضر الملتقى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور سليمان الجاسم، وعضو مجلس إدارة المكتبة، الدكتور محمد سالم المزروعي، إلى جانب لفيف من المثقفين والإعلاميين والباحثين الإماراتيين والعرب والمهتمين.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي «سعداء بالنجاح الكبير والمشاركة الواسعة في ملتقى التكنولوجيا وثقافة الغد، الذي قدم العديد من التوصيات والمخرجات المهمة، التي ستسهم بالتأكيد في تعزيز قطاع المعرفة على المستوى الوطني»، مضيفاً أن «استضافة مثل هذه الحوارات والملتقيات الثرية بين أروقة مكتبتنا تعكس بوضوح التزامنا الكبير بدمج التكنولوجيا في استراتيجيتنا ورؤيتنا لدعم النهضة التنموية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للابتكار والإبداع، إضافة إلى المساهمة في تطوير مبادرات وبرامج مستقبلية جديدة».

وأكد المزروعي حرص مكتبة محمد بن راشد على التوسّع في الشراكات المعرفية مع المؤسسات المحلية والعالمية، وخلق قنوات مميزة للتبادل المعرفي في كل المجالات والتخصصات، بما يدعم رؤيتها للارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي والمعرفي وتطوير حلول مبتكرة لضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء في المجتمع خلال الـ50 عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة».

وقال الدكتور سليمان الجاسم إن «هذا الملتقى يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مكتبة محمد بن راشد وبين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، تعزيزاً لأواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته».

وتابع «تقود التكنولوجيا تحولات ثقافية بدأت تتسلل شيئاً فشيئاً، إلى حياتنا وقد بدأت تمسّ عالم المفاهيم الأخلاقية والإبداعية وتسهم (بشكل ناعم) في تغير القيم الأخلاقية والسلوك المرتبط، فما هو أثر هذا التبدل على مجتمعنا، وكيف سيتم التعامل معها مستقبلاً، وهل يمكننا أن نغلق الباب دونها بينما هي منفتحة على الجميع، وفي المقدمة جيل الشباب الذين يصادقون التكنولوجيا ويتعايشون معها عن كثب».

وقدم الملتقى العديد من المخرجات والتوصيات المهمة في يومه الأول من خلال خمسة بحوث قيمة عن «الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الثقافة»، إضافة إلى عرض مجموعة من الأوراق البحثية التي شملت عناوين عدة «ما هي ثقافة التكنولوجيا وما هو الذكاء الاصطناعي؟» للدكتور عبدالله الجسمي، و«هل أصبحت التكنولوجيا الأساس الذي تُقام عليه الثقافة؟» للدكتورة زهور كرام، و«موقف فلسفات أزمة الحداثة وما بعدها من التكنولوجيا» للدكتور مجدي عبدالحافظ، و«تأثير التكنولوجيا على منظومة القيم الأخلاقية والجمالية» للدكتور أحمد برقاوي، و«الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف» للدكتور سعيد الظاهري.

وتضمن اليوم الثاني للملتقى، ستة بحوث متميزة شملت: «سطوة التكنولوجيا على دور المثقف في توجيه المجتمع» للدكتور نادر البزري، و«كيفية استثمار عالمنا المعاصر لثقافة التكنولوجيا؟» للباحث أسامة إبراهيم، و«تكييف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي» للدكتور عيسى البستكي، و«تأثير الذكاء الاصطناعي على تمثيل وإتاحة المعرفة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات» للدكتور خالد عبدالفتاح، و«التحديات التقنية التي تواجه المكتبات الحديثة»، للباحث محمد الفريح، و«الأمن السيبراني والارتقاء بدرجة الأمان في المكتبات» للدكتور محمد الكويتي.

وأسهمت الجلسات النقاشية الختامية، في تعميق الفهم وتوسيع الآفاق حول دور التقنيات الحديثة وأثرها المتعدد الجوانب على المجتمع، والتأثيرات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكيفية استغلال التكنولوجيا لتعزيز الرفاهية الصحية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وأهمية الابتكار والتكيف المستمر مع التقدم التكنولوجي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وخلص ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، إلى أهمية ودور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل المجتمعات، والحاجة إلى استخدام هذه الأدوات بحكمة ومسؤولية لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستدامة الثقافية والاجتماعية، كما سلط الضوء على الفرص الجديدة التي تفتحها التقنيات المبتكرة أمام المجتمعات، وأهمية الاستعداد للمستقبل بعقلية متفتحة ونهج متعدد التخصصات يعزّز التعاون والتفاهم المشترك لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

محمد سالم المزروعي:

• حريصون على توسيع الشراكات المعرفية، وخلق قنوات مميزة للتبادل المعرفي في كل المجالات والتخصصات.

سليمان الجاسم:

• تقود التكنولوجيا تحولات ثقافية بدأت تتسلل شيئاً فشيئاً، إلى حياتنا وبدأت تمس عالم المفاهيم الأخلاقية والإبداعية.