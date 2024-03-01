الحيتان الحدباء في خطر.. بسبب التغيّر المناخي

توصّلت دراسة نشرت، أول من أمس، في مجلة «رويال سوسايتي أوب ساينس»، إلى أن آثار التغيّر المناخي تهدّد الحوت الأحدب في شمال المحيط الهادئ.

وبين عامي 2012 و2021، انخفض عدد الحيتان الحدباء إلى 20% في شمال المحيط الهادئ، ليصبح 26 ألفاً و600 حوت، بعدما كان 33 ألفاً.

وانخفض عدد مجموعة فرعية من الحيتان أمضت الشتاء في هاواي بنسبة 34%. وفي ظل تهديدات أخرى لهذه الحيتان كاصطدام السفن بها، وتعرضها للتلوث الضوضائي، لم يعد مستقبلها مضموناً.

وأوضح معدّ الدراسة، تيد تشيزمان، وهو باحث أحياء متخصص بالحيتان وطالب دكتوراه في جامعة ساذرن كروس الأسترالية، أن «نحو 7000 حوت نفقت بسبب الجوع». وبين 2014 و2016، اجتاحت أقوى وأطول موجة حرّ بحرية مسجلة على الإطلاق شمال شرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تغييرات في النظام البيئي البحري.