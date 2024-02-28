«إكسبوجر».. الصورة بطلة الحكاية لـ 7 أيام

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حتى الخامس من مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم المهرجان للجمهور فرصة لاحتراف فنون التصوير بكل أشكاله من خلال أكثر من 200 فعالية تشمل ورش عمل وندوات وعروضاً سينمائية ومسابقات وجوائز على مساحة تجمع بين الفن والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف إلى ثقافات وفنون العالم من خلال 2500 صورة تعكس رؤى وتجارب مئات المصورين الذين سافروا حول العالم لالتقاط قصصهم.

ويشهد المهرجان مشاركة أعمال 400 مصور من 50 دولة، ضمن مجالات متنوعة من التصوير، وسط حضور 150 من أفضل مصوري العالم، من بينهم: ديفيد هيوم كينيرلي، وبيت سوزا، وزيد نيلسون، وريك سمولان، ونيكول تانغ، وإريك ميولا، وكريغ باري، إضافة إلى المعرض التجاري الذي يشهد مشاركة 18 علامة من أنحاء العالم، والتي توفر للجمهور عروضاً حول أحدث التجهيزات والمعدات المستخدمة في التصوير طوال أيام المهرجان.

وتتوزع أقسام المهرجان على معارض رئيسة تتضمن 25 معرضاً في التصوير الوثائقي والصحافي، و15 معرضاً في تصوير الطبيعة والحياة البرية، ومعارض السفر والمغامرات، ومعارض تصوير البيئة الحضرية وحياة الشارع، و10 معارض في الفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، وخمسة معارض فن «البورتريه»، ومعارض الرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي.

كما يوفر المهرجان فرصة للتعلم والابتكار من خلال 66 ورشة عمل وبرنامجاً تعليمياً وجلسة نقاش جماعية، يقدمها 27 خبيراً دولياً.

ويعرض «إكسبوجر» 27 فيلماً وثائقياً قصيراً وطويلاً للزوار في صالة عرض الأفلام خلال أيامه الثلاثة الأولى من اليوم حتى بعد غد، في حين يوفر معرض الصور لهواة جمع المقتنيات والأعمال الفنية فرصة الاختيار من 2500 صورة قيمتها أكثر من 22.4 مليون درهم، والحصول توقيعات تذكارية من المصورين.