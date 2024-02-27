«برج راشد» ملهماً.. أقدم ناطحة سحاب في دبي بعيون المبدعين

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، دعوة للمبدعين للمشاركة في معرض «برج راشد»، بهدف تسليط الضوء على أهميته ومكانته في دبي.

ويأتي المعرض احتفاء بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد الذي يمثّل علامة فارقة في تاريخ الإمارة، ويعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

ودعت «دبي للثقافة» كل الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين، وكل من تأثرت أعمالهم بتصميم برج راشد، إلى تقديم مشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية، وتطور مسيرتها التنموية، إذ لايزال البرج مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته مركزاً حيوياً للأعمال، ما جعله شاهداً على قدرة دبي على التكيف مع التغيرات العصرية.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال المعرض الفني إلى تسليط الضوء على أهمية المبنى وتراثه وقدرته على إلهام أصحاب المواهب الإبداعية. وبدأت الهيئة استقبال طلبات المشاركة من أمس، على أن يكون الخامس من أبريل المقبل آخر موعد للتقديم، إذ ستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والممارسين مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من «منصة سكة».

وتتيح «دبي للثقافة» - من خلال الدعوة المفتوحة للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات - فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية المتنوعة وتصوراتهم لبرج راشد، وذلك من خلال عمل واحد أو أكثر.

يذكر أن برج راشد يعد أول ناطحة سحاب شُيّدت في دبي وأنجز في عام 1979، وصممه المعماري البريطاني جون آر. هاريس وشركاؤه، وشكل نواة لإنشاء مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة البارزة لعقد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة. ويصل ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة إلى 149 متراً. ولايزال برج راشد يزين حتى الآن الورقة المالية من فئة 100 درهم، لما يمثّله من رمزية لنمو دبي وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.

• 1979 العام الذي شُيّد فيه «برج راشد».

أفكار مميزة

يشترط على المتقدمين للمعرض تقديم أفكار مميزة ومبتكرة، تعبّر عن مكانة البرج وأهميته وإرثه التاريخي، كما يجب أن يكون العمل أصلياً وحديثاً، ولم يسبق أن عُرض أو أنتج من قبل، وألا يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

