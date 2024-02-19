تطبيق «بوليتين» يلخص أخبار اليوم بالذكاء الاصطناعي

بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي «أرتيفاكت» من جانب مؤسسي «إنستغرام»، ظهر تطبيق جديد باسم «بوليتين»، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير المستوفية للمواد الإخبارية على الإنترنت.

ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق، لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى، بدلاً من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة كما كانت الحال في «أرتيفاكت».

وفي الوقت نفسه، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في «بوليتين» يساعد في إزالة العناوين الغامضة الجذابة «كليك بايت» من شاشة الأخبار أثناء القراءة. كما يمكن للمستخدم من خلال النقر على زر واحد، الوصول إلى ملخص سواء لمقال واحد أو لكل المقالات والأخبار الموجودة على الصفحة.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن المبرمج شهاب محبوب هو الذي طوّر التطبيق.