صقارو المستقبل يحلّقون بمهارات الكبار في «الكأس الغالية» بدبي

شهدت بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، أرقاماً قياسية ومستويات قوية خلال منافسات «الحر» و«الشاهين»، والتي حظيت بمشاركة كبيرة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وبرز ترسيخ الموروث الأصيل بأبهى صوره في منافسات الناشئين، التي نظمت ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، إذ كانت منافسات الجيل الجديد مسك الختام لـ«الكأس الغالية».

تفوق لافت

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط رمز الفرخ تفوق فريق «إس بي كي» بالطير «إتش 20»، قاطعاً المسافة بزمن 19.248 ثانية، وجاء فريق «إف 3 إس» في المركز الثاني بالطير «مبهر» بـ19.650 ثانية، وجاء «الصغير» لفريق الوصل ثالثاً بـ20.036 ثانية.

وفي شوط الرمز الحر جرناس، تفوق فريق الوصل بالحصول على المركز الأول بالطير «المتنبي» بـ18.906 ثانية، وجاء الطير «اتش 10» لفريق «اس بي كي» ثانياً بـ19.046 ثانية، وكان المركز الثالث من نصيب سعيد هلال المنصوري بالطير «فنان» بـ19.414 ثانية.

وفي منافسات «شاهين»، حقق فريق «إف 3 إس» المركزين الأول والثاني في رمز الفرخ بالطير «إس إتش 69» بزمن 20.621 ثانية، والطير «المارد» بـ20.634 ثانية، وجاء ثالثاً فريق «إم 7» بالطير «إس إتش 8» بـ20.641 ثانية.

وتفوق فريق «إم 7» في شوط الرمز شاهين جرناس، بالطير «إس 3» بزمن 20.842 ثانية، وذهب المركز الثاني إلى سعيد هلال المنصوري بالطير «بخيت» بـ21.621 ثانية، وحل ثالثاً فريق «أربي جي» بالطير «مزيون» بـ21.695 ثانية.

تتويج

وتوّج مدير إدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة دميثان بن سويدان، أصحاب المراكز الأولى، بحضور مدير إدارة الدعم المؤسسي محمد عبدالله بن دلموك.

وأكد الخاصوني أن فريق العمل لبطولات فزاع لا يدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم للصقارين المشاركين في هذه الكأس الغالية، لاسيما للإخوة القادمين من دول الخليج العربي، إذ ترافقهم إدارة البطولات منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ الحدودية أو مطارات الدولة، لتسهيل عملية إدخال طيورهم بأسرع وقت ممكن.

يوم حافل

وتوافد الصقارون الصغار الذين شاركوا بأكثر من 200 طير، ليتنافسوا في ثمانية أشواط على مدار يوم حافل بأكثر من مجرد البحث عن الفوز، بقدر تعلم مهارات الصقارة، والتطلع نحو التميز في المستقبل.

وعبّر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة، عن إعجابه بالمستويات التي ظهر عليها صقارو المستقبل من حيث الاحترافية خلال مشاركتهم، مضيفاً «سارت الأشواط الثمانية وفق الترتيب الزمني بكل دقة، وهو ما يجعلنا نعزز مساعينا لجعل هذا الموروث الشعبي حاضراً دائماً، وتتناقله الأجيال من بوابة هذه الكأس التي تأتي من أجل عيالنا».

• 200 طير شارك بها الصقارون الصغار.

دميثان بن سويدان:

• سعداء بالمستويات التي ظهر عليها صقارو المستقبل من حيث الاحترافية خلال مشاركتهم.

إقبال لافت على صعيد المنطقة

قال مدير إدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد حارب الخاصوني، إنه وكالعادة كانت المشاركة الخليجية متميزة في هذه النسخة من بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» ضمن الفئات المتاحة لهم، مضيفاً «الإقبال يعكس أن أهداف هذه الكأس تخطت غرس وتعزيز الموروث الشعبي في الدولة فقط، بل امتدت على صعيد المنطقة أيضاً، وسعداء للغاية بوجود هذا العدد الكبير من إخوتنا من مختلف دول الخليج العربي».