وجهات «البادل تنس».. فعاليات رياضية مليئة بالمتعة في أجواء «أجمل شتاء في العالم»

توفر دولة الإمارات العديد من الخيارات المتنوّعة التي تناسب عشاق مختلف الرياضات من جميع الفئات العمرية، بل وتشجعهم على ممارستها في أجواء تضمن للجميع الراحة وتوفر لهم كل متطلباتهم، ومن هذه الرياضات البادل تنس، التي تحظى بإقبال لافت على مستوى الدولة، نظراً لما تضفيه منافساتها من تجارب تمزج بين المتعة والتشويق.

وتتيح أجواء «أجمل شتاء في العالم» ممارسة رياضة البادل تنس في الملاعب المفتوحة بالهواء الطلق، لاسيما أن فصل الشتاء في دولة الإمارات يمتاز باعتدال درجات الحرارة، وهو ما يمثل أحد عناصر الجذب المهمة للزوّار المحليين والسياح من خارج الدولة.

وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بدعم هذه الرياضة، وعملت على تسهيل انتشارها في أرجاء الدولة، كما أنشأت لرعايتها والاهتمام بها «اتحاد الإمارات للبادل تنس»، الذي يتولى دعم هذه الرياضة بشكل خاص، وتشجيع ممارستها وتنظيم مسابقات خاصة بها، واستضافة البطولات العالمية واستقطاب النجوم، حيث نجحت دولة الإمارات في عام 2022 باستضافة بطولة العالم للبادل تنس، التي تنظم كل عامين، وذلك للمرة الأولى، الأمر الذي شكّل فرصة مثالية للتعريف باللعبة وتوسيع نطاق انتشارها في جميع أرجاء الدولة.

إقبال كبير

ظهرت لعبة البادل تنس في دولة الإمارات لأول مرة قبل عقد من الزمن تقريباً، ومنذ ذلك الحين إلى الآن تم تأسيس العديد من النوادي لاستيعاب محبي هذه الرياضة والإقبال الكبير عليها، كما أسهمت هذه النوادي في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الرياضي الناشئ، مع الدعم الكبير من القطاعين العام والخاص.

واستثمرت الجهات المعنية بالرياضة في دولة الإمارات الإقبال الكبير على ممارسة ومتابعة هذه الرياضة، بتنظيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية التي تستقطب الزوّار والسياح من شتى أنحاء العالم، لاسيما عشاق هذه الرياضة للاستمتاع بمتابعة أنشطتها، والتعرف عن قرب إلى أبرز مقومات الجذب السياحي في الدولة.

ويعمل اتحاد الإمارات للبادل تنس بمنهج واضح، يستهدف استمرارية البطولات طوال العام، وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات والأعمار، حيث زادت عدد البطولات بالدولة، سواء للمحترفين أو المبتدئين أو الفئة المتوسطة، والتواصل مع المدارس بمختلف مراحلها السنية، من أجل البحث عن مواهب جديدة والتركيز عليها وتنميتها.

وجهات مثالية

وتنتشر الملاعب لممارسة رياضة البادل تنس في دولة الإمارات، وهي مجهزة بالكامل لهذه اللعبة الواسعة الانتشار والمثالية للمبتدئين كما للمحترفين.

ويُعدّ نادي أبوظبي الرياضي، النادي الأول في أبوظبي الذي يوفر ملاعب مخصصة للعبة كرة البادل، ويفتح المجال للجميع من كل الأعمار والمهارات للاستمتاع بهذه اللعبة وتعلمها باحترافية، وتضم ملاعب البادل أربعة ملاعب خارجية، وملعبين داخليين، كما توفر أكاديمية زايد الرياضية حصصاً لتعليم البادل في أحد أفضل المرافق في العاصمة.

وفي دبي هناك العديد من النوادي لممارسة رياضة البادل تنس، ومنها نادي «ماتشا»، المتخصص في الأنشطة الرياضية المجتمعية، و«بادل أي إي» Padelae أحد أبرز ملاعب البادل تنس، كما يوجد ملعب بادل تنس مخصص للسيدات، إضافة إلى نادي «سنترال بادل»، الذي يستقبل المبتدئين بهذه اللعبة من جميع الأعمار والقدرات البدنية.

إنجازات نوعية

وتمتلك «أكاديمية وورلد بادل» WPA ملاعب كاملة التجهيزات للتدريب على لعبة البادل تنس، وكذلك لاستضافة البطولات التي تنظّمها، كما يستقبل نادي «بادل كينجدوم» في دبي جميع محبّي البادل تنس من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، مع برنامج تدريب مخصص للسيدات، وأكاديمية للناشئين، وبطولة للرجال، في حين يشتمل «مركز إنسبيراتوس ديستريكت» الواقع في قلب «مدينة دبي الرياضية»، على ستة ملاعب داخلية، وثلاثة ملاعب خارجية للبادل تنس، مع تجهيزات مثالية لاستضافة البطولات في هذه اللعبة.

وقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية على صعيد هذه الرياضة، حيث تُوّج منتخب الإمارات للبادل تنس بلقب النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج للبادل تنس دبي 2022، التي نظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس، بمشاركة منتخبات خليجية هي: الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً.

أساتذة «البادل»

في مطلع العام الماضي انطلقت «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل» للمرة الأولى في الدولة، واستقطبت أكثر من 200 فريق بادل محترف من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أقيمت المسابقات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وفي فبراير 2023، تم تنظيم منافسات النسخة الأولى من بطولة «مدن العالمية» لأساتذة البادل في باب النجوم بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة، تنافسوا على نقاط الجولات الرئيسة الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور» العالمية، كما نظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة «بريد الإمارات» المجتمعية قبل انطلاق هذه البطولة، بهدف تشجيع الجميع على ممارسة هذه اللعبة، حيث تتأهل أربعة فرق للرجال، إضافة إلى ثلاثة فرق للسيدات للعب في التصفيات التأهيلية ضمن بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل.

. تأسيس العديد من النوادي في أرجاء الدولة، لاستيعاب محبي هذه الرياضة.

. أجواء الشتاء تتيح ممارسة الرياضة في ملاعب بالهواء الطلق.

. تنظيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية، التي تستقطب الزوّار والسياح من حول العالم.