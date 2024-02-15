«ماشا والدب» في دبي ليومين

تستضيف قاعة كوكا كولا أرينا في دبي عرض «ماشا والدب» على مدار اليومين المقبلين. ودعا المنظمون العائلات إلى «الاستمتاع بمغامرات ماشا والدب على المسرح، ومتابعة الشخصيتين المحبوبتين، إضافة إلى الباندا والنمر والبطريق، وهم يركبون القطار لعيش تجربة في الغابة ولقاء الشخصيات المثيرة. وبينما تسافر تلك الشخصيات حول العالم، تصادفهم العديد من المفاجآت ليكتشفوا القوة الحقيقية للأمل والحلم ومعنى الصداقة».

يشار إلى أن برنامج «ماشا والدب» حقق نجاحاً عالمياً، وحصل على لقب أفضل برنامج للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وحمل الرقم القياسي العالمي من موسوعة «غينيس» كبرنامج الرسوم المتحركة الحاصل على أعلى عدد من المشاهدات على «يوتيوب»، عن حلقة «وصفة الكارثة» التي استقطبت أكثر من 4.5 مليارات مشاهدة حتى الآن (كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية 2019).