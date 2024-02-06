بطولة تراثية جديدة لـ «عيال البلاد»

تزامناً مع موسم بطولات فزاع (2023 ــ 2024)، أطلق اتحاد الإمارات للرماية ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون، الخاصة بالفرق للمواطنين.

وقال الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية: «يسعدنا أن نعلن وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون للمواطنين، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدولة، الأمر الذي يعد تجسيداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع إحدى أهم الهيئات الحكومية التي تُعنى بالحفاظ على الهوية الوطنية والرياضات التراثية، إذ تجمعنا مع المركز الرغبة والطموح في دعم مختلف أنواع الرياضات والتجمعات التراثية في الدولة، وتسخير كل الإمكانات التي تتوافر لدينا لتقديم الدعم لأبناء الإمارات».

وأضاف: «منحتنا المشاركة القياسية لعدد الرماة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، والمستوى المميز الذي ظهر به رماة الإمارات، الرؤية لإقامة هذه البطولة، إذ يمتلك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل المقومات لتنظيم هذه البطولة بالشكل الأمثل، فالخبرة المتراكمة عبر سنوات من العمل، والإمكانات البشرية والتقنية التي يملكها تجعله الجهة الأفضل لتنظيم هذه البطولة التراثية».

وتابع الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم: «هدفنا الاستفادة من القاعدة الكبيرة التي تحظى بها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، فهي بمثابة تربة خصبة من الممكن الاستفادة منها بشكل أكبر في رفد المنتخبات الوطنية برماة على مستوى أولمبي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، جاهزية المركز وإدارة بطولات فزاع لتقديم الدعم اللازم لكل ما يُعنى بحفظ التراث الوطني والموروث الشعبي في الدولة، معتبراً أن مثل هذه البطولات تنسجم مع أهداف ورؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في استراتيجيته لاستدامة الرياضات التراثية وجعلها جزءاً محورياً في حياة «عيال البلاد».

وأضاف: «نفخر بالمكتسبات الكبيرة التي سجلتها بطولات فزاع على مدار السنوات الماضية، إذ قدمنا رسالتنا في الحفاظ على المكونات الرئيسة للموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات. وشراكاتنا المستمرة مع العديد من الهيئات هي دليل نجاح في استدامة هذه البطولات، وهو الأمر الذي نضعه في سلم أولوياتنا».

وأشار إلى أن التركيز على الفئات العمرية في مختلف بطولات فزاع منحها قاعدة قوية ترتكز عليها لسنوات مقبلة.

نظام الفرق

تنظم بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون، الخاصة بالفرق للمواطنين، في ميدان الرماية الخاص في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة الروية في دبي، بنظام الفرق وللجنسين (رجال - سيدات)، وتنطلق الأشواط التأهيلية السبت المقبل على أن يكون النهائي في اليوم التالي.