«العين السينمائي 6» يعلن عن المكرمين وأعضاء لجنة التحكيم

كشف مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته السادسة، والذي يُقام في مدينة العين في الفترة من 4 وحتى 8 فبراير الجاري، عن المكرمين ضمن برنامج تكريم «إنجازات الفنانين»، ومنذ بداية انطلاقه في دورته الأولى يكرم «العين السينمائي» الشخصيات السينمائية على المستويين المحلي والعالمي، واختار في دورته الحالية تكريم بعض صناع السينما، امتناناً وعرفاناً لما قدموه للثقافة والفن عموماً، وللسينما خصوصاً، ولمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الإنجازات وإسهاماتهم الكبيرة للارتقاء بـ«الفن السابع» وهما: الممثل الإماراتي مرعي الحليان الذي في رصيده العديد من الأعمال التي ظهر من خلالها بشخصيات متنوعة أثبتت امتلاكه موهبة فنية مميزة، والسينمائي عبدالحميد جمعة الذي شارك في تأسيس مهرجان «دبي السينمائي الدولي» عام 2004، وتولى رئاسته عام 2006، وشغر هذا المنصب لمدة 10 سنوات، حتى بات «دبي السينمائي» واجهة سينمائية عالمية.

وأعلن «العين السينمائي» عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الرسمية، حيث يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي القصير والخليجي القصير وأفلام المقيمين، الناقد الفني المصري طارق الشناوي، والأعضاء: الإعلامي حسين درويش، والمخرجة مريم السركال، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقتي «الصقر الخليجي الطويل، والصقر الدولي الطويل» فيترأسها مختار العجيمي، والأعضاء جيروم حمادي، والمخرج فاضل المهيري، والمخرج قاسم السليمي.