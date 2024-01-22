لوحات الأصالة الإماراتية تزيّن مهرجان الظفرة

يقدم سوق الظفرة التراثي، الذي ينظم ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ17، منتجات وفعاليات متنوعة، تعكس لوحات من التراث الإماراتي، وترسخ ثقافته المتوارثة عن الآباء والأجداد.

ويضم السوق الذي يفتح أبوابه طوال أيام المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من فبراير المقبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، 167 محلاً للأسر المنتجة، تعرض مختلف المنتجات التي تصنعها كالعطور والدخون والقطع والمشغولات والإكسسوارات التراثية، إضافة إلى ركن خاص للمأكولات الشعبية.

كما يضم السوق عدداً من الأركان التي تعرض جوانب من التراث الأصيل، مثل الحرف اليدوية كصناعة الدلال، والسيوف والخناجر، والفخار، إضافة إلى الحرف البحرية، مثل صناعة الديين، وصناعة أدوات الصيد والغوص، والحرف اليدوية النسائية، مثل صناعة الغزل، وصناعة البراقع، وغيرها من الحرف.

ويقدم مسرح الفعاليات المقام ضمن السوق مسابقات تفاعلية متنوعة تستهدف الزوار، وتتضمن مجالات تراثية وثقافية ووطنية وتاريخية وألعاباً شعبية وغيرها، وتهدف إلى تثقيف الزوار من مختلف الجنسيات حول تراث الإمارات.

كما تقام يومياً في السوق عروض للفنون الشعبية الإماراتية، تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، ومسابقات متنوعة، منها اللبن الحامض، ومزاينة التمور وتغليفها، والطبخ الشعبي.