افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم.. يطل على المسجد الحرام والكعبة المشرفة

أعلن فندق العنوان جبل عمر مكة عن افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم؛ والذي يقع على ارتفاع 483 متراً فوق مستوى سطح البحر.

ويتيح موقع المصلى للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة.

ويحتفي المصلى الجديد بديكوراته الداخلية التي تجمع بين التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية الفاخرة، كما تضفي العبارات المكتوبة بالخط العربي مزيداً من الوقار على أجوائه، بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.

ويقع المصلى ضمن الجسر، الذي يربط بين برجي الفندق على ارتفاع نحو 179 متراً عن مستوى الطريق الداخلي للفندق الذي يقع في قلب مكة المكرمة.

ويبلغ وزن المصلى 650 طناً، وتم تجميع جسره الفولاذي لأول مرة على ارتفاع 312 متراً فوق مستوى سطح البحر قبل رفعه إلى المستوى النهائي؛ إذ يربط برجي الفندق التوأمين في الطوابق 36 و37 و38.

ويمتاز المصلى بسعة كبيرة؛ إذ يتسع لنحو 520 شخصاً ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 متراً مربعاً، ما يوفر مكاناً مثالياً للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام.

ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة، في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء. كما يرسم ضوء الشمس أثناء غروبها أجمل الألوان الدافئة داخل المصلى ليشكل ملاذاً مثالياً للتأمل والصلاة.