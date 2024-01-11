مؤتمر اللغة العربية الدولي يعود بـ «تطلع نحو المستقبل»

ينطلق مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع، الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، في 16 الجاري، تحت عنوان «تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: المتطلبات، والفرص، والتحديات»، بمشاركة 197 متحدثاً ومتخصصاً من 23 دولة، يقدمون 82 بحثاً، ويشاركون في إثراء 24 ندوة وورشة عمل في مقر المركز بالمدينة الجامعية.

وأكد مدير المركز، الدكتور عيسى صالح الحمادي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، على روح التفاعل والتعاون بين المؤسسات والمتخصصين في مجال تدريس اللغة العربية. وأوضح أن المؤتمر سيعقد في مقر المركز حضورياً وعن بعد، لتمكين المتخصصين من الاستفادة من بحوثه، بما يسهم في ترسيخ أسس تربوية وتعليمية ومهنية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها في المجالات كافة.

وأوضح الدكتور الحمادي، أن أهداف المؤتمر تتضمن متابعة التحديات والعقبات والمشكلات المتجددة في ظل المتغيرات والمصطلحات الجديدة للغة العربية، وتمكين المؤسسات المتخصصة والجهات التعليمية والتربوية تحت مظلة وزارات التربية والتعليم في دول الخليج، وكذلك من الدول غير الأعضاء، من التواصل وتبادل البحوث والخبرات في مجال اللغة العربية.

من جهته، أكد أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، أهمية الفعاليات اللغوية في دعم جهود تحسين جودة التعليم، وضرورة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أهمية الحوار وتبادل المعارف والخبرات في المؤتمر الذي يوفر منصة فريدة لمواجهة التحديات، لاسيما أنه يصقل شخصية معلمي اللغة العربية، ويطور مهاراتهم وطاقاتهم اللغوية.