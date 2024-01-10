مهرجان «ضيّ دبي».. قصص منسوجة من نور

كشف مهرجان «ضيّ دبي» الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة «إيه جي بي»، عن أسماء الفنانين الإماراتيين المشاركين في دورته الأولى.

وتضم قائمة الفنانين: مطر بن لاحج المعروف بتصميم خط الواجهة لمتحف المستقبل، والدكتورة نجاة مكي، الحائزة وسام «الفارس الفرنسي» للفنون من فرنسا، والمؤسس المشارك لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية الدكتور محمد يوسف، والمصمم عبدالله الملا، الذي شارك في بينالي لندن للتصميم، والفنانة المتعددة التخصصات ميثاء حمدان، والمصمم خالد الشعفار المعروف بتعاونه مع متحف اللوفر أبوظبي، والفنانة التشكيلية ريم الغيث.

ومن خلال تحف فنية فريدة من نوعها، سيروي كل فنان مشارك قصة ملهمة، تحتضن روح مدينة دبي بماضيها المجيد وحاضرها المعاصر، وهي قصص منسوجة من نور، وأضواء ملونة بتراث الإمارات، تمتد على مدى الأفق لتصل الماضي بالمستقبل المشرق.

ويقام مهرجان «ضي دبي» في الفترة من 26 يناير الجاري إلى الرابع من فبراير المقبل.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة بالهول: «مع الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين من الفنانين الإماراتيين المبدعين، نقترب خطوة أخرى من تحقيق انطلاقة مثالية لمهرجان سيسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة للفنون الراقية والفعاليات الفنية العالمية، ونتشرف بتواجد هذه الكوكبة من الموهوبين في الدورة الأولى من المهرجان، والذين بلاشك سيسهمون في تحقيق أهداف (ضيّ دبي) على المستوين المحلي والعالمي».

وأضافت: «لقد كانت عملية اختيار الفنانين فعلاً مهمة ليست بالسهلة، خصوصاً في ظلّ تواجد العديد من الأسماء والمواهب الإماراتية اللامعة، على أنّ اختيارنا لهذه المجموعة جاء كون كل فنان منهم يتفرد في قصته، ويتكامل في الوقت نفسه مع قصص الفنانين الآخرين، وتجتمع كل هذه القصص لتحكي حكاية دبي، وهو ما سيراه زوار المهرجان على أرض الواقع، وباستطاعة كل زائر أن يقف أمام عمل فني لأي من الفنانين ويرى في الوقت نفسه الأعمال الأخرى على امتداد نظره في تكامل فني بديع تحت قبة الوصل الساحرة».

من جانبه، قال الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات والمشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني، أنتوني باستيك: «يعد الضوء جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية والعربية، إذ تشتهر الفنون وتصاميم الهندسة المعمارية في هذه المنطقة باستخدامها الرائع للضوء والظل، اللذين يتسللان عبر الأبنية الخاصة والعامة ودور العبادة لتطلق مشاعر الرهبة والإعجاب. إن المعنى العفوي والتأثير العميق للضوء في هذه المنطقة يمنحان مهرجان ضيّ دبي عمقاً إضافياً».

للإطلاع على أسماء الفنانين الإماراتيين المشاركين في دورته الأولى، يرجى الضغط على هذا الرابط.