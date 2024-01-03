بطولة فزاع للصيد بالصقور.. منافسات قوية منذ اليوم الأول

ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي، انطلقت أشواط العامة مفتوح، وسط منافسة قوية في أول يوم لفئة «جير شاهين».

وتستقطب المنافسات نخبة الصقارين مع اقتراب أعداد الطيور من الـ1000 طير منذ انطلاق الحدث، وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، دميثان بن سويدان: «لطالما استقطبت هذه البطولة العريقة أعداداً كبيرة، إذ تشهد نمواً ملحوظاً في كل نسخة، وسعداء بالإنجازات التي حققناها لترسيخ مفهوم صون تراثنا الثقافي وإحيائه في شكل منافسات وبطولة عالمية المستوى».