ختام فعاليات عيد الاتحاد.. عروض مذهلة في «مدينة إكسبو دبي»

أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات عن اختتام فعاليات وعروض عيد الاتحاد لهذا العام بنجاح، حيث تضمن الحدث مجموعة من العروض المذهلة في «مدينة إكسبو دبي»، حضرها الجمهور في الفترة من الخامس إلى 12 ديسمبر، وتميزت باستخدامها تقنيات مبتكرة وعروضاً أدائية مذهلة أقيمت على مسرح متحرك، أخذت الحاضرين في رحلة عبر التراث الغني لدولة الإمارات، مجسدةً الترابط بين الاتحاد والاستدامة عبر تاريخها.

واستلهم العرض من إرث المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللذين لطالما تمسكا بقيم التنمية المستدامة وتمكين العالم، كما أشاد العرض بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحتفى باتحاد شعب دولة الإمارات. وقدم العرض سرداً مؤثراً عبر عناصر نسيج السدو بأسلوب بصري وموسيقي.

كما شارك في العرض، الذي استمر 30 دقيقة، مجموعة من داعمي العمل المناخي المحليين الملهمين لتسليط الضوء على إسهاماتهم الكبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، مثل ميثا المنصوري في مجال علم بحث النبات، ومريم حسني في مجال طاقة الرياح، وسعيد الحسن في مجال الأمن الغذائي، وأمل القرقاوي في مجال المحافظة على الحيوانات. كما شارك في العرض داعمو العمل المناخي العالميون، وممثلون عن مؤسسات حائزة على جائزة زايد للاستدامة، منهم هاريش هاندي من مؤسسة سيلكو، ونيدهي بانت من شركة تقنيات «إس 4 إس»، وموهون كومار موندال من منظمة «ليدارز».

ورافق العرض حركات الأداء التي هي من تصميم صادق براباح وعزف أوركسترا حي لـ90 موسيقياً محلياً وعضواً في أوركسترا الفيلهارمونية الملكية. وتخللت المشاهد الموسيقية حوارات وأغانٍ مؤثرة عن دولة الإمارات، كرّمت القيادة الحكيمة للدولة، وتراث نسج السدو، والقصص الملهمة من رحلة الإمارات.

وتضمنت هذه الأغاني شعراً لكل من هييرة بالهلي، وسيف المنصوري، وسيف السعدي، وألحاناً لمحمد الأحمد للأغاني الثلاث «غزلنا الصوف» و«مجدك تليد» و«دارنا» على التوالي.