«فزاع لليولة» تُضيء ليل المرموم

سيكون الترقب في قمة أوجه لاكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني مع تبقي آخر مقعدين، وذلك بعدما تمكن حمد لوتاه من حصد بطاقة التأهل الأولى، برفقة علي العزيزي، لينتزعا مقعدي التأهل في الحلقة الثالثة، من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً رغبة في الفوز بالبطولة.

مستويات متقاربة

وجاءت الحلقة الثالثة مميزة بكل تفاصيلها وذات إيقاع سريع ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة من اليويلة، في ستة تحديات، وهي اليولة، تحدي الموروث، السباحة، الرماية، عدّ القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق حمد لوتاه من دبي، بتحقيقه 75 علامة، ورافقه بالتأهل علي العزيزي من العين الذي استطاع أن يقرع أجراس الميدان في تحدي اليولة وذلك بوصول سلاحه في عملية الفرّ إلى ارتفاع 20 متراً، برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً هزاع الكتبي من العين برصيد 30 نقطة، ورابعاً ناصر الشامسي من عجمان برصيد 20 نقطة.

وانضم المتأهلان إلى كل من عبدالله الكتبي، سعود فولاد، عبدالله الفلاحي، وعبدالله آل رضا، المتأهلين من الحلقتين السابقتين، وذلك مع ترقب لهوية من سيحصد آخر بطاقتين في الحلقة المقبلة.

وانطلقت الحلقة على إيقاع عرض اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وقدم خلالها المشاركون عرضاً أنيقاً بمهارات التحكم بالسلاح والمشي وفق الإيقاع وعملية فرّ السلاح والاستلام وغيرها، وفيها كسب الـ25 علامة، كل من علي العزيزي، ولوتاه.

وفي تحدي الموروث لم يتمكن أحد من اليويلة، من الإجابة عن السؤال بشكل صحيح.

وفي تحدي السباحة التي تُقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق علي العزيزي، وهزاع الكتبي ليكسب كل منهما 15 علامة. أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، فكسب الـ15 علامة، لوتاه والعزيزي.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يا بن خميس الطايف.. يوم من الأيام»، حيث استطاع كل من حمد لوتاه وهزاع الكتبي الحصول على علامتها.

وفي تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في موقع البطولة نفسه، تفوق لوتاه والشامسي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

روح التعاون والأخوة

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن «الالتزام والجدية اللذين أبداهما اليويلة خلال التدريبات التي يخضعون لها قبيل خوض التحدي الرسمي في الحلقات، هما السر الحقيقي في ارتفاع وتقارب المستويات، حيث لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية سواء في تدريبات السباحة أو الرماية أو ركوب الهجن، إضافة إلى اليولة بالطبع»، مضيفة: «نهدف من خلال هذه البطولة العريقة إلى توثيق العلاقة بين أبناء الإمارات ورموز تراثهم الوطني، كما أننا نهدف من خلال التدريبات خلال أيام الأسبوع إلى زرع روح التعاون والأخوة بين المشتركين، وهو الهدف الأسمى من هذه التحديات التي تتخطى حسابات الفوز والخسارة فقط».

نتالي أواديسيان:

• نهدف من هذه البطولة العريقة إلى توثيق العلاقة بين أبناء الإمارات ورموز تراثهم الوطني، وهو هدف أسمى من حسابات الفوز والخسارة.

أجراس الميدان

تمكن اليويل علي العزيزي من قرع أجراس الميدان للمرة الأولى في بطولة فزاع لليولة بنسختها الـ24، برنامج الميدان 19، وعن ذلك قال العزيزي: «الحمد لله على التأهل، وكل الشكر لأهلي الذين دعموني وساندوني منذ بداية البطولة، كما أودّ أن أشكر جميع المنظمين والمدربين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على الدعم الكبير والجهود المبذولة مع جميع اليويلة».

الكتبي ضيف الحلقة

حلّ الفنان سعيد الكتبي ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية «النوار» وهو الذي نشأ ضمن عائلة شعرية تتناقل في ما بينها أنواع المورث الشعبي، وقال: «أوجه الشكر للقائمين على هذه البطولة على ما يقدمونه من دعم للموروث الشعبي الإماراتي وغرسه في الأجيال الصاعدة، ونصيحتي للشباب المشاركين مواصلة الاجتهاد والحرص على تعلم كل هذه المهارات التراثية التي سترافقهم في حياتهم للأبد».