«أكتوبر الوردي» تكرّم الشركاء والداعمين لمكافحة سرطان الثدي

نظّمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في «بيت الحكمة» بالشارقة حفل تكريم مبادرة «أكتوبر الوردي» بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية والمبعوث الخاص لمسيرة فرسان القافلة الوردية، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، سوسن جعفر، احتفاءً بنجاح المبادرة وإنجازاتها، وتأكيداً على روح التعاون التي تعزز جهود الجمعية، حيث كرمت أكثر من 70 شريكاً وراعياً في أكثر من 20 قطاعاً ممن دعموا الحملة التي نظمتها الجمعية على مدار شهر كامل في جميع أرجاء الدولة.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية الجهود المشتركة ودورها في إحداث التأثير الإيجابي واستدامته، قائلاً: «عندما نتحد كمجتمع واحد، تمتلك جهودنا المشتركة القدرة على إحداث التغيير الإيجابي المنشود، إذ جسدت الجهود الجماعية لفريق جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، والكوادر الطبية، والشركات، وأفراد المجتمع، روح التعاون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ نجحت في تعزيز الوعي بسرطان الثدي ودعمت المرضى وعائلاتهم».

وأضاف: «جهودنا الجماعية وفحوص الكشف المبكر والاهتمام المجتمعي هي عوامل أساسية تُمهد الطريق نحو هزيمة هذا المرض، ومعاً سنصنع الفارق ونتقدم خطوة تلو أخرى نحو صناعة التغيير الإيجابي الذي نسعى لتحقيقه».

وقالت سوسن جعفر: «في حملة أكتوبر الوردي، شهدنا قوة العمل المشترك وفعاليته في جهود مكافحة سرطان الثدي، حيث حفّزت الحملة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع لتوحيد الجهود المشتركة التي أثمرت بـ515 فحص ماموغرام، و3679 فحصاً سريرياً لـ448 مواطنة ومواطناً و3746 مقيمة ومقيماً، وبتنظيم 111 نشاطاً في 105 مواقع في جميع أرجاء الدولة لتقديم الدعم اللازم للوقاية من سرطان الثدي، ولعب التزام المجتمع وخبراء الرعاية الصحية والشركاء المؤسسين والرعاة دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية».