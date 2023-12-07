تراث الإمارات المبهر بعدسات مبدعة

فازت صورة مميزة للمصور كريستوفر كوميزو، بالمركز الأول في مسابقة للتصوير أقيمت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات، ووثقت الصورة سيدة إماراتية تعمل على نسج سعف النخيل، ما يظهر جمال وروعة الحرف اليدوية التقليدية.

وتمحورت المسابقة التي نظمتها (HIPA)، بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير»، حول إبراز التراث الغني لدولة الإمارات، وشجعت المصورين على التقاط جوهر التنوع الثقافي في البلاد.

وفاز المصور محمد السيد عطية رومية بالمرتبة الثانية، من خلال صورة تظهر رجلاً إماراتياً يتقن فن صناعة شباك الصيد، والحفاظ على المهارات التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، والاحتفاء بها، بينما قدمت الفائزة الثالثة سهام محمد الفارسي لمحة عن الممارسات الثقافية.

وقال المدير العام لشركة HONOR دول مجلس التعاون الخليجي، مافيجيان هاوس: «تشيد هذه المبادرة بالجوانب المتنوعة والآسرة للثروة الثقافية لدولة الإمارات، مع التأكيد على الدور المحوري لقدرات الكاميرا المتطورة في الحفاظ على هذه اللحظات الثمينة وتخليدها».

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، سعداء بهذا التعاون لتسليط الضوء على جماليات التراث الإماراتي ولوحاته الفنية المتنوّعة، وإبراز فرادة التاريخ على هذه الأرض الطيبة، وتقديم فرصة مميزة للمنافسة الفوتوغرافية في تأطير هذا الموضوع بإطارات العدسة الإبداعية.