«أكسفورد» الإنجليزي يختار «ريز» كلمة العام 2023

اختارت الدار الناشرة لقاموس «أكسفورد» الإنجليزي الشهير المصطلح العامي rizz «ريز» كلمة العام 2023، ومعناها السحر الشخصي أو فن الإغراء، وهو تعبير ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، وراج شعبياً بفضل الممثل توم هولاند.

وأوضحت دار «أكسفورد يونيفرسيتي برس» التي أعلنت الإثنين اختيار «ريز» أنها على الأرجح اشتقاق مختصر من كلمة «كاريزما»، وتعني «السحر الشخصي».

وبدأ تداول هذا المصطلح على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2022، وبات يُستخدم أيضاً بالفرنسية، ويعود انتشاره خصوصاً إلى نجم البث التدفقي الأميركي كاي سينات الذي يعدّ متابعوه بالملايين على منصتي «يوتيوب» و«تويتش».

وتزايد استخدام المصطلح منذ يونيو الفائت، بعدما أورده نجم فيلم «سبايدر-مان» الممثل توم هولاند (27 عاماً) قائلاً «ليس لدي أي (ريز) على الإطلاق».