رحلة سباقات الصقور «بالتلواح» تتواصل 6 ديسمبر

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، تنطلق منافسات كأس الاتحاد لسباقات الصقور «بالتلواح» فئة - فرخ، التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من السادس إلى 13 ديسمبر الجاري بميدان الروية في دبي.

ويأتي انطلاق الكأس للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الحدث العام الماضي، وتزايد أعداد المشاركين الراغبين في الانضمام إلى السباق ضمن مختلف فئاته، ما يعكس الحرص المتنامي على المشاركة والتنافس في هذه البطولة القوية، لاسيما مع انطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وسعي اللجنة المنظمة الدائم إلى تقديم أفضل المستويات في هذه الرياضة المرتبطة بالموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وكذلك تأكيد أهمية هذا النوع من البطولات في إتاحة الفرصة أمام الصقّارين لإظهار قوة الإعداد، ودرجة الجاهزية لخوص المسابقات التنافسية، وتحقيق الأرقام والنتائج المتقدمة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، أن كأس الاتحاد لسباقات الصقور أصبحت بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مناسبة رياضية مميزة يحرص مجتمع الصقّارة في دولة الإمارات على المشاركة في فئاتها المختلفة، نظراً لما تحمله من دلالات مهمة، يأتي في مقدمتها تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الاتحاد بتأصيل الهوية الوطنية، إضافة إلى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من أفراد المجتمع، تهتم برياضة الصقور وتنمّي مشاعر الفخر لديهم بموروثهم الوطني وعاداتهم وتقاليدهم العريقة.